Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas fino al 2027: scopri l'offerta

Octopus Energy ti aiuta a combattere i rincari del mercato e le offerte dalle condizioni poco chiare proponendoti una tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi senza vincoli, senza sorprese e con un eccellente servizio clienti, uno dei punti di forza di questo fornitore. Puoi attivarla fino al 18 febbraio direttamente nella pagina dell’offerta, ti servono solo i tuoi dati e una vecchia bolletta.

Il piano prevede una tariffa per l’energia elettrica fissata a 0,1133€/kWh indipendentemente dall’orario di utilizzo: parliamo dunque di una tariffa monoraria e non della classica trioraria che prevede prezzi diversi per i serali e i weekend. Il costo di commercializzazione da aggiungere è di soli 6€ al mese, circa 72€ l’anno.

Per il gas, invece, il prezzo è bloccato per un anno a 0,345€/Smc. Anche in questo caso sono previsti dei costi di commercializzazione che verranno spalmati in bolletta nell’ordine di 7€ al mese, circa 84€ l’anno.

L’energia elettrica fornita proviene interamente da fonti rinnovabili e prodotta direttamente in Italia, senza costi aggiuntivi. Alla fine del contratto non ci saranno sorprese: potrai scegliere liberamente la tariffa più conveniente per te al momento, magari una nuova offerta Fissa, provare una offerta Variabile oppure semplicemente disdire e cambiare fornitore.

La procedura di attivazione è digitale e rapida: come detto, serve solo una vecchia bolletta, i tuoi dati personali e i dati di pagamento. Octopus si occuperà di tutta la burocrazia, compreso disdire col tuo vecchio fornitore, e senza alcuna interruzione della fornitura di luce o gas durante il passaggio.