 Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas fino al 2027: scopri l'offerta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas fino al 2027: scopri l'offerta

Bollette al riparo dai rincari: scopri l'offerta che scade il 18 febbraio.
Octopus Energy blocca il prezzo di luce e gas fino al 2027: scopri l'offerta
Green Risparmio energetico
Bollette al riparo dai rincari: scopri l'offerta che scade il 18 febbraio.

Octopus Energy ti aiuta a combattere i rincari del mercato e le offerte dalle condizioni poco chiare proponendoti una tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi senza vincoli, senza sorprese e con un eccellente servizio clienti, uno dei punti di forza di questo fornitore. Puoi attivarla fino al 18 febbraio direttamente nella pagina dell’offerta, ti servono solo i tuoi dati e una vecchia bolletta.

Ottieni un preventivo

Il piano prevede una tariffa per l’energia elettrica fissata a 0,1133€/kWh indipendentemente dall’orario di utilizzo: parliamo dunque di una tariffa monoraria e non della classica trioraria che prevede prezzi diversi per i serali e i weekend. Il costo di commercializzazione da aggiungere è di soli 6€ al mese, circa 72€ l’anno.

Per il gas, invece, il prezzo è bloccato per un anno a 0,345€/Smc. Anche in questo caso sono previsti dei costi di commercializzazione che verranno spalmati in bolletta nell’ordine di 7€ al mese, circa 84€ l’anno.

L’energia elettrica fornita proviene interamente da fonti rinnovabili e prodotta direttamente in Italia, senza costi aggiuntivi. Alla fine del contratto non ci saranno sorprese: potrai scegliere liberamente la tariffa più conveniente per te al momento, magari una nuova offerta Fissa, provare una offerta Variabile oppure semplicemente disdire e cambiare fornitore.

La procedura di attivazione è digitale e rapida: come detto, serve solo una vecchia bolletta, i tuoi dati personali e i dati di pagamento. Octopus si occuperà di tutta la burocrazia, compreso disdire col tuo vecchio fornitore, e senza alcuna interruzione della fornitura di luce o gas durante il passaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Engie: l'offerta di Carnevale non è uno scherzo, per 2 anni STOP al prezzo di luce e gas

Engie: l'offerta di Carnevale non è uno scherzo, per 2 anni STOP al prezzo di luce e gas
Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e bollette più basse con Octopus

Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e bollette più basse con Octopus
Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta

Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta
Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)

Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)
Engie: l'offerta di Carnevale non è uno scherzo, per 2 anni STOP al prezzo di luce e gas

Engie: l'offerta di Carnevale non è uno scherzo, per 2 anni STOP al prezzo di luce e gas
Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e bollette più basse con Octopus

Luce e gas a prezzo fisso: zero rincari e bollette più basse con Octopus
Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta

Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offerta
Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)

Mai visto prima: NeN blocca il prezzo della luce per 10 anni (sì, fino al 2036)
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
13 feb 2026
Link copiato negli appunti