Octopus Energy è ancora il miglior alleato contro il caro bollette

Se il caro bollette di inizio anno ha ancora pesanti ripercussioni sul proprio bilancio familiare, questi sono gli ultimi giorni per rimediare e non farsi trovare impreparati alla bolletta del prossimo inverno. A questo proposito segnaliamo le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi di Octopus, grazie alle quali è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi spendendo molto meno rispetto alla media del mercato libero italiano.

Octopus Energy è un fornitore luce e gas britannico, divenuto famoso nel nostro Paese per una politica di costi trasparente e per le sue tariffe ultra-convenienti. Scegliere una nuova fornitura Octopus oggi significa mettersi al riparo dall’eventuale stangata sulle bollette dell’inverno 2025-2026, potendo contare sulle tariffe tra le più basse del mercato.

Le nuove tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi

Con la sottoscrizione di una nuova fornitura Octopus Fissa 12 Mesi entro il 25 giugno 2025, sarà possibile beneficiare di tariffe luce e gas scontatissime e a prezzo bloccato per un anno. Ecco un rapido riepilogo dell’offerta.

Luce

materia prima luce: 0,1232 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi)

(prezzo bloccato per 12 mesi) servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Gas

materia prima gas: 0,453 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi)

(prezzo bloccato per 12 mesi) servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

I costi indipendenti dal fornitore Octopus sono invece i seguenti: le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese per il trasporto e la gestione del contatore.

A differenza degli altri fornitore di luce e gas operanti in Italia, Octopus permette inoltre di scegliere la tariffa più conveniente al termine dei 12 mesi, in modo da continuare a risparmiare. Come è facile intuire si tratta di una differenza sostanziale, dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi c’è già un prezzo pre-stabilito imposto dagli operatori al termine del periodo promozionale.

Per attivare una nuova fornitura con Octopus, approfittando delle tariffe valide fino al 25 giugno, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta raggiungibile tramite il link qui sotto.