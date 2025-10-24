Octopus Energy: energia 100% rinnovabile a prezzo bloccato

Stabilità, risparmio e sostenibilità. Finalmente, con la nuova offerta di Octopus Energy, puoi bloccare il costo della luce e del gas per 12 mesi, evitando le oscillazioni del mercato e scegliendo energia 100% rinnovabile. L’offerta è valida fino al 5 novembre 2025 ed è attivabile online in pochi minuti.

Octopus Fissa 12M: prezzo bloccato per un anno

Con la tariffa Octopus Fissa 12M, il costo della materia prima luce è bloccato per 12 mesi a 0,099 €/kWh, mentre il gas è fissato a 0,37 €/Smc. La quota di commercializzazione è pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas (IVA e imposte escluse). È l’opzione ideale per chi desidera stabilità e la sicurezza di un prezzo invariato, indipendente dalle fluttuazioni del mercato.

Octopus Flex: una soluzione dinamica

Chi preferisce una tariffa indicizzata può scegliere Octopus Flex, con un costo della materia prima luce pari al PUN + 0,0088 €/kWh e del gas pari al PSVDAm + 0,08 €/Smc. Una soluzione pensata per chi vuole seguire l’andamento dei prezzi dell’energia e ottenere sempre il massimo vantaggio con la qualità Octopus.

Energia sostenibile e servizio premiato

Octopus Energy è oggi uno dei fornitori più apprezzati in Italia grazie alla combinazione di energia 100% rinnovabile e un’assistenza clienti di alto livello. Con Octopus puoi contare su un supporto rapido, digitale e sempre disponibile, in grado di gestire attivazioni, modifiche e richieste in modo chiaro, trasparente e senza burocrazia.

Attivazione facile e gestione digitale

Scegliere o cambiare offerta è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Octopus Energy, selezionare la tariffa più adatta alle proprie esigenze e completare la procedura online in pochi minuti. Dopo l’attivazione, sarà possibile monitorare i consumi, modificare il piano e gestire le utenze direttamente dal proprio profilo cliente, senza burocrazia né interruzioni di servizio. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.