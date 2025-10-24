 Octopus Energy: energia 100% rinnovabile a prezzo bloccato
Energia 100% rinnovabile, nessun vincolo contrattuale e prezzi trasparenti: Octopus Energy propone due soluzioni su misura per le utenze domestiche.
Green
Stabilità, risparmio e sostenibilità. Finalmente, con la nuova offerta di Octopus Energy, puoi bloccare il costo della luce e del gas per 12 mesi, evitando le oscillazioni del mercato e scegliendo energia 100% rinnovabile. L’offerta è valida fino al 5 novembre 2025 ed è attivabile online in pochi minuti.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

Octopus Fissa 12M: prezzo bloccato per un anno

Con la tariffa Octopus Fissa 12M, il costo della materia prima luce è bloccato per 12 mesi a 0,099 €/kWh, mentre il gas è fissato a 0,37 €/Smc. La quota di commercializzazione è pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas (IVA e imposte escluse). È l’opzione ideale per chi desidera stabilità e la sicurezza di un prezzo invariato, indipendente dalle fluttuazioni del mercato.

Octopus Flex: una soluzione dinamica

Chi preferisce una tariffa indicizzata può scegliere Octopus Flex, con un costo della materia prima luce pari al PUN + 0,0088 €/kWh e del gas pari al PSVDAm + 0,08 €/Smc. Una soluzione  pensata per chi vuole seguire l’andamento dei prezzi dell’energia e ottenere sempre il massimo vantaggio con la qualità Octopus.

Energia sostenibile e servizio premiato

Octopus Energy è oggi uno dei fornitori più apprezzati in Italia grazie alla combinazione di energia 100% rinnovabile e un’assistenza clienti di alto livello. Con Octopus puoi contare su un supporto rapido, digitale e sempre disponibile, in grado di gestire attivazioni, modifiche e richieste in modo chiaro, trasparente e senza burocrazia.

Attivazione facile e gestione digitale

Scegliere o cambiare offerta è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Octopus Energy, selezionare la tariffa più adatta alle proprie esigenze e completare la procedura online in pochi minuti. Dopo l’attivazione, sarà possibile monitorare i consumi, modificare il piano e gestire le utenze direttamente dal proprio profilo cliente, senza burocrazia né interruzioni di servizio. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 ott 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
24 ott 2025
