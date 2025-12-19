Octopus Energy: energia green e gestione digitale

Nel caos di tariffe poco leggibili e continue variazioni di prezzo, scegliere luce e gas è diventato sempre più complesso. Octopus Energy prova a ribaltare questo schema con due offerte essenziali e trasparenti, pensate per le utenze domestiche: una a prezzo fisso, per chi cerca stabilità, e una indicizzata, per chi vuole seguire l’andamento del mercato. Il tutto senza vincoli e con energia elettrica 100% rinnovabile.

Octopus punta su trasparenza e semplicità. Le condizioni economiche sono chiare fin dall’inizio, così come i costi di commercializzazione. Un’impostazione pensata per consentire alle famiglie di scegliere in modo consapevole, senza clausole complesse o meccanismi poco leggibili.

Prezzo fisso o indicizzato: come scegliere

Con Octopus Fissa 12M, il costo della materia prima è bloccato per 12 mesi: una soluzione adatta a chi desidera proteggersi da possibili aumenti e pianificare la spesa energetica con maggiore certezza. La tariffa prevede 0,099 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas, con costi di commercializzazione pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas, al netto di IVA e imposte, con perdite incluse.

Octopus Flex, invece, è pensata per chi preferisce seguire l’andamento del mercato. Il prezzo dell’energia elettrica è indicizzato al PUN Monorario più uno spread di 0,0088 €/kWh, mentre il gas segue il PSVDAm con uno spread di 0,08 €/Smc. Anche in questo caso, i costi di commercializzazione restano invariati e chiaramente indicati.

Energia elettrica 100% rinnovabile e prodotta secondo standard sostenibili

Nessun vincolo contrattuale e nessuna penale di recesso

Attivazione semplice e gestione digitale

Il passaggio a Octopus non comporta interruzioni di servizio. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate rispetto al contratto precedente, con la possibilità di modificarle successivamente. L’attivazione avviene online in pochi minuti, con una gestione completamente digitale delle forniture e dell’assistenza clienti. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.