 Octopus Energy Fissa 12M blocca il prezzo di Luce e Gas per tutto l'anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus Energy Fissa 12M blocca il prezzo di Luce e Gas per tutto l'anno

Con la tariffa Octopus Fissa 12M puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un anno: scopri l'offerta Octopus Energy.
Octopus Energy Fissa 12M blocca il prezzo di Luce e Gas per tutto l'anno
Green Risparmio energetico
Con la tariffa Octopus Fissa 12M puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un anno: scopri l'offerta Octopus Energy.

La migliore offerta per il Black Friday è quella che ti fa risparmiare per il futuro sulle bollette di luce e gas. Con Octopus Energy hai la straordinaria opportunità di bloccare il prezzo dell’energia per un anno così da avere bollette sempre chiare e senza brutte sorprese a prescindere dai cambiamenti del mercato. Scopri come funziona cliccando il pulsante qui sotto.

Scopri l’offerta

Octopus Energy offerta luce e gas bloccata

Andiamo però a vedere nel dettaglio in cosa consiste l’offerta: luce monoraria a 0,1045 €/kWh e il gas a 0,37 €/Smc, con una tariffa trasparente e competitiva che è accompagnata da un costo di commercializzazione rispettivamente di 72 e 84 euro l’anno. Questo significa poter pianificare le tue spese e i tuoi consumi con tranquillità, sapendo esattamente quanto andrai a spendere.

Le tariffe però puntano ad andare anche oltre al primo anno: Octopus si impegna a garantire dei prezzi competitivi nel lungo periodo con l’obiettivo di darti un risparmio reale e duraturo. L’energia elettrica, inoltre, proviene da fonti rinnovabili prodotte in Italia rendendo la scelta anche ecosostenibile.

Scopri l’offerta

Per attivare l’offerta non ci vuole granché: bastano 2 minuti. Ti serve solo una bolletta recente, inserire i tuoi dati e scegliere il metodo di pagamento. Da lì in poi, penseranno a tutto loro. Il servizio clienti sarà comunque sempre a tua disposizione, con risposte in meno di un minuto al telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta del Black Friday di Octopus

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta del Black Friday di Octopus
NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno

NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno
Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese

Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese
Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita

Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita
Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta del Black Friday di Octopus

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta del Black Friday di Octopus
NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno

NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno
Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese

Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese
Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita

Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 nov 2025
Link copiato negli appunti