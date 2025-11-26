Octopus Energy Fissa 12M blocca il prezzo di Luce e Gas per tutto l'anno

La migliore offerta per il Black Friday è quella che ti fa risparmiare per il futuro sulle bollette di luce e gas. Con Octopus Energy hai la straordinaria opportunità di bloccare il prezzo dell’energia per un anno così da avere bollette sempre chiare e senza brutte sorprese a prescindere dai cambiamenti del mercato. Scopri come funziona cliccando il pulsante qui sotto.

Andiamo però a vedere nel dettaglio in cosa consiste l’offerta: luce monoraria a 0,1045 €/kWh e il gas a 0,37 €/Smc, con una tariffa trasparente e competitiva che è accompagnata da un costo di commercializzazione rispettivamente di 72 e 84 euro l’anno. Questo significa poter pianificare le tue spese e i tuoi consumi con tranquillità, sapendo esattamente quanto andrai a spendere.

Le tariffe però puntano ad andare anche oltre al primo anno: Octopus si impegna a garantire dei prezzi competitivi nel lungo periodo con l’obiettivo di darti un risparmio reale e duraturo. L’energia elettrica, inoltre, proviene da fonti rinnovabili prodotte in Italia rendendo la scelta anche ecosostenibile.

Per attivare l’offerta non ci vuole granché: bastano 2 minuti. Ti serve solo una bolletta recente, inserire i tuoi dati e scegliere il metodo di pagamento. Da lì in poi, penseranno a tutto loro. Il servizio clienti sarà comunque sempre a tua disposizione, con risposte in meno di un minuto al telefono.