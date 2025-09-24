 Octopus Energy: la bolletta diventa semplice, sostenibile e senza sorprese
Octopus Energy propone offerte semplici e trasparenti: Fissa 12M con prezzo bloccato per 12 mesi, oppure Flex indicizzata, sempre con energia 100% rinnovabile e gestione digitale.
Se stai cercando un fornitore che unisca convenienza, sostenibilità e tecnologia, Octopus Energy è la risposta. Con tariffe chiare, energia 100% rinnovabile e una gestione digitale intuitiva, rivoluziona il modo di vivere la bolletta. Niente penali, nessun vincolo: solo la libertà di scegliere l’energia in modo semplice, consapevole e pratico.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

Le nuove offerte, attivabili fino al 24 settembre 2025, si dividono in due formule pensate per esigenze diverse: Octopus Fissa 12M e Octopus Flex. La prima opzione permette di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, garantendo stabilità e prevedibilità nei costi. La seconda, invece, applica una tariffa indicizzata ai mercati energetici, ideale per chi vuole approfittare di eventuali ribassi e preferisce un approccio dinamico.

Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati per un anno

  • Luce: 0,099 €/kWh

  • Gas: 0,433 €/Smc

  • Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Una soluzione pensata per chi desidera pianificare la spesa energetica senza sorprese, mettendo al riparo il bilancio familiare dalle oscillazioni del mercato.

Octopus Flex: libertà e tariffe indicizzate

  • Luce: PUN Mono + 0,0088 €/kWh

  • Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

  • Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Un’offerta che segue l’andamento dei prezzi, ideale per chi vuole cogliere i vantaggi di un mercato in calo e mantenere massima flessibilità.

Energia 100% rinnovabile e gestione digitale

Octopus Energy fornisce elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili prodotte in Italia. Non si tratta di certificati di garanzia, ma di energia realmente generata da impianti green, a sostegno della filiera locale. A questo si aggiunge la comodità della gestione digitale: attivazione online in meno di due minuti, bollette elettroniche e pagamento con addebito diretto.

Un servizio senza vincoli né penali

Un ulteriore punto di forza di Octopus è la totale libertà contrattuale: i clienti possono cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza penali o costi nascosti. L’azienda è inoltre premiata a livello internazionale per la qualità del servizio clienti, con un approccio che punta sull’ascolto e sulla risoluzione rapida delle richieste.Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

