Octopus Energy: la bolletta diventa semplice, sostenibile e senza sorprese

Se stai cercando un fornitore che unisca convenienza, sostenibilità e tecnologia, Octopus Energy è la risposta. Con tariffe chiare, energia 100% rinnovabile e una gestione digitale intuitiva, rivoluziona il modo di vivere la bolletta. Niente penali, nessun vincolo: solo la libertà di scegliere l’energia in modo semplice, consapevole e pratico.

Le nuove offerte, attivabili fino al 24 settembre 2025, si dividono in due formule pensate per esigenze diverse: Octopus Fissa 12M e Octopus Flex. La prima opzione permette di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, garantendo stabilità e prevedibilità nei costi. La seconda, invece, applica una tariffa indicizzata ai mercati energetici, ideale per chi vuole approfittare di eventuali ribassi e preferisce un approccio dinamico.

Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati per un anno

Luce : 0,099 €/kWh

Gas : 0,433 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Una soluzione pensata per chi desidera pianificare la spesa energetica senza sorprese, mettendo al riparo il bilancio familiare dalle oscillazioni del mercato.

Octopus Flex: libertà e tariffe indicizzate

Luce : PUN Mono + 0,0088 €/kWh

Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Un’offerta che segue l’andamento dei prezzi, ideale per chi vuole cogliere i vantaggi di un mercato in calo e mantenere massima flessibilità.

Energia 100% rinnovabile e gestione digitale

Octopus Energy fornisce elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili prodotte in Italia. Non si tratta di certificati di garanzia, ma di energia realmente generata da impianti green, a sostegno della filiera locale. A questo si aggiunge la comodità della gestione digitale: attivazione online in meno di due minuti, bollette elettroniche e pagamento con addebito diretto.

Un servizio senza vincoli né penali

Un ulteriore punto di forza di Octopus è la totale libertà contrattuale: i clienti possono cambiare fornitore in qualsiasi momento, senza penali o costi nascosti. L’azienda è inoltre premiata a livello internazionale per la qualità del servizio clienti, con un approccio che punta sull’ascolto e sulla risoluzione rapida delle richieste.Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.