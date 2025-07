Octopus Energy lancia una nuova offerta a prezzo bloccato: ecco le tariffe

Fino alla fine del mese è attiva una promozione che consente ai nuovi clienti Octopus Energy di sottoscrivere un contratto luce e gas con tariffe fisse e condizioni particolarmente vantaggiose.

Si tratta della nuova promozione Octopus Fissa 12M, che garantisce il prezzo dell’energia bloccato per un anno intero, senza variazioni o costi nascosti. Andiamo a scoprire nel dettaglio le tariffe applicate.

Octopus Energy: ecco le nuove tariffe del fornitore

Con questa proposta, il costo dell’energia elettrica si attesta a 0,1188 €/kWh, mentre per il gas naturale si parla di 0,419 €/Smc. A entrambe le forniture si applica un contributo mensile di 7€ per la gestione commerciale, uno dei più competitivi del mercato attuale.

Tutti i dettagli dell’offerta di Octopus sono disponibili sul sito ufficiale del fornitore, da cui è anche possibile completare la sottoscrizione online in pochi minuti. L’attivazione non comporta alcun costo iniziale, né sono previsti interventi tecnici: il passaggio avviene in modo automatico e senza interruzioni della fornitura.

Rispetto alle versioni precedenti della promo, Octopus ha rivisto al ribasso le condizioni economiche, rendendo l’opzione ancora più conveniente per chi sceglie di bloccare oggi i prezzi in vista dei prossimi mesi.

Per procedere, è sufficiente avere a portata di mano:

i dati anagrafici dell’intestatario del contratto;

il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas;

l’IBAN per l’addebito su conto corrente.

C’è tempo fino al 31 luglio per attivare la promozione lanciata da Octopus. Tutte le informazioni e il modulo per aderire sono disponibili al link qui sotto.