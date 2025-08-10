 Octopus Energy, le nuove tariffe saranno valide fino al 13 agosto
Ultimi giorni per attivare la fornitura Octopus Fissa 12 Mesi, che permette di bloccare il costo della materia prima luce e gas per un anno.
Il conto alla rovescia per approfittare delle nuove tariffe di Octopus Energy per la sua offerta a prezzo bloccato è iniziato. Fra tre giorni, infatti, è fissata la data ultima per sottoscrivere la fornitura Octopus Fissa 12 Mesi, con il costo della materia prima luce e quello del gas ad un prezzo concorrenziale.

Rispetto alle tariffe di fine luglio, Octopus ha di nuovo abbassato il costo della luce, portandolo a 0,1133 euro/kWh, uno dei valori più bassi mai raggiunti quest’anno. Tenendo conto che il prezzo è da considerarsi bloccato per un anno consecutivo, e che il costo della materia prima gas è altrettanto competitivo (è rimasto invariato rispetto all’ultima volta, ndr), l’offerta attuale è tra le più interessanti del momento.

octopus energy tariffe fino al 13 agosto 2025

Ecco le tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus Energy

Ricapitoliamo le tariffe dell’ultima offerta Octopus Fissa 12 Mesi del noto fornitore energetico britannico.

Luce

  • costo della materia prima luce bloccato per 1 anno consecutivo: 0,1133 euro/kWh
  • costi per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Gas

  • costo della materia prima gas bloccato per 1 anno consecutivo: 0,4195 euro/Smc
  • costi per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

I prezzi appena indicati saranno validi, come detto, per 12 mesi consecutivi. Al termine, a differenza di quanto avviene con gli altri fornitori di luce e gas, gli utenti potranno decidere di rinnovare con la tariffa più bassa in base a quelle che sono le proprie esigenze, scegliendo tra l’offerta Fissa o l’offerta Flex.

Per quanto riguarda invece gli altri costi presenti in bolletta, indipendenti dal fornitore, ritroviamo le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Su questo punto Octopus mostra la massima trasparenza possibile, in modo da venire incontro ai suoi clienti che hanno la certezza che non vi siano costi nascosti.

Pubblicato il 10 ago 2025

