Octopus Energy, le nuove tariffe saranno valide fino al 13 agosto

Il conto alla rovescia per approfittare delle nuove tariffe di Octopus Energy per la sua offerta a prezzo bloccato è iniziato. Fra tre giorni, infatti, è fissata la data ultima per sottoscrivere la fornitura Octopus Fissa 12 Mesi, con il costo della materia prima luce e quello del gas ad un prezzo concorrenziale.

Rispetto alle tariffe di fine luglio, Octopus ha di nuovo abbassato il costo della luce, portandolo a 0,1133 euro/kWh, uno dei valori più bassi mai raggiunti quest’anno. Tenendo conto che il prezzo è da considerarsi bloccato per un anno consecutivo, e che il costo della materia prima gas è altrettanto competitivo (è rimasto invariato rispetto all’ultima volta, ndr), l’offerta attuale è tra le più interessanti del momento.

Ecco le tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus Energy

Ricapitoliamo le tariffe dell’ultima offerta Octopus Fissa 12 Mesi del noto fornitore energetico britannico.

Luce

costo della materia prima luce bloccato per 1 anno consecutivo: 0,1133 euro/kWh

costi per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

Gas

costo della materia prima gas bloccato per 1 anno consecutivo: 0,4195 euro/Smc

costi per i servizi di commercializzazione: 84 euro all’anno

I prezzi appena indicati saranno validi, come detto, per 12 mesi consecutivi. Al termine, a differenza di quanto avviene con gli altri fornitori di luce e gas, gli utenti potranno decidere di rinnovare con la tariffa più bassa in base a quelle che sono le proprie esigenze, scegliendo tra l’offerta Fissa o l’offerta Flex.

Per quanto riguarda invece gli altri costi presenti in bolletta, indipendenti dal fornitore, ritroviamo le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Su questo punto Octopus mostra la massima trasparenza possibile, in modo da venire incontro ai suoi clienti che hanno la certezza che non vi siano costi nascosti.