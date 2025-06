Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili con prezzo bloccato

In un mercato energetico sempre più incerto, Octopus Energy lancia un’offerta pensata per chi cerca tariffe trasparenti, sostenibili e flessibili, attivabili direttamente online in meno di due minuti.

Con due soluzioni su misura – a prezzo bloccato o indicizzato – e energia interamente da fonti rinnovabili, è il momento ideale per cambiare fornitore e passare a Octopus.

Due soluzioni su misura e nessun vincolo: l’offerta di Octopus

Con Octopus Fissa 12M, puoi contare su un prezzo stabile per un anno: 0,1232 €/kWh per la luce e 0,453 €/Smc per il gas, con canone annuo fisso di 84€ per ciascuna fornitura. È la scelta giusta per chi vuole mettersi al riparo dalle oscillazioni del mercato e pianificare meglio i propri consumi.

Se invece preferisci seguire l’andamento del mercato e approfittare di eventuali cali nei costi dell’energia, Octopus Flex è la soluzione ideale. Il prezzo della materia prima è indicizzato: PUN + 0,011 €/kWh per l’elettricità e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas, mantenendo invariato il canone annuo di 84€.

Entrambe le offerte sono senza vincoli di durata né penali di uscita, e puntano sulla massima chiarezza: nessun costo nascosto, nessun rincaro al rinnovo, e fornitura 100% green con certificazione da fonti rinnovabili.

La procedura di attivazione è semplice e completamente digitale, e non prevede modifiche alla potenza del contatore o alla classe del gas, se non su richiesta. In pochi clic puoi passare a Octopus e iniziare a risparmiare in modo trasparente, sostenibile e personalizzato. Scopri di più e attiva subito la promo sul sito ufficiale di Octopus Energy.