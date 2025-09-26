Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili con tariffe trasparenti

In un mercato dell’energia sempre più complesso, scegliere un fornitore affidabile e sostenibile diventa fondamentale. IL panorama energetico italiano è sempre più attento a sostenibilità e trasparenza, ed Octopus Energy propone due soluzioni pensate per chi vuole risparmiare senza rinunciare a semplicità e chiarezza contrattuale. Le offerte Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, attivabili online in meno di 2 minuti e disponibili fino al 2 ottobre 2025, offrono energia 100% rinnovabile e gas con condizioni competitive, senza vincoli né penali.

Octopus Fissa 12M: stabilità nei costi

Per chi cerca certezze in bolletta, Octopus Fissa 12M blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi:

Luce : 0,1067 €/kWh (materia prima)

Gas : 0,397 €/Smc (materia prima)

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

I prezzi sono al netto di IVA e imposte, ma includono le perdite di rete. Una scelta ideale per chi vuole proteggersi da oscillazioni di mercato e gestire i costi in modo prevedibile.

Octopus Flex: la convenienza dell’indicizzato

Chi preferisce seguire l’andamento del mercato può optare per Octopus Flex, con costi indicizzati:

Luce : PUN Mono + 0,0088 €/kWh

Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

Un’opzione dinamica e trasparente, perfetta per chi vuole approfittare delle fasi di ribasso dei prezzi energetici.

Energia rinnovabile e impegno per il futuro

A differenza di molti operatori che si limitano a certificare la provenienza da fonti verdi, Octopus fornisce energia realmente prodotta da impianti rinnovabili in Italia, sostenendo filiere locali e riducendo l’impatto ambientale. Un modello virtuoso che unisce risparmio, innovazione e responsabilità.

Attivazione semplice e veloce

Passare a Octopus è facilissimo: basta una bolletta recente, i propri dati personali e il metodo di pagamento preferito. L'attivazione avviene interamente online, senza interruzioni di servizio e con la garanzia di un'assistenza clienti premiata come una delle migliori in Italia.