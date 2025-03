Octopus Energy: luce e gas a prezzo bloccato per un anno, ancora per poco

Octopus Energy propone un’offerta semplice e chiara per chi vuole risparmiare sulle bollette senza temere sorprese. Con l’opzione Octopus Fissa 12M, disponibile fino al 31 marzo 2025, puoi bloccare il prezzo dell’energia elettrica e del gas per 12 mesi.

Un vantaggio importante in un periodo di possibili rincari, che consente di gestire meglio il proprio bilancio familiare e affrontare con più tranquillità i mesi a venire. Nessun vincolo, nessuna penale e tutta la libertà di cambiare alla fine del contratto, scegliendo l’offerta più adatta in base alle proprie esigenze. Per approfittare della promo basta andare sul sito di Octopus.

Tariffe flessibili, trasparenti e orientate al risparmio: ecco Octopus Energy

Ecco cosa offre l’offerta Fissa 12M di Octopus Energy:

Materia prima Luce

0,1397 €/kWh;

Commercializzazione 96 €/anno

Materia prima Gas

0,513 €/Smc;

Commercializzazione 96 €/anno

Oltre alla proposta a prezzo fisso, è disponibile anche la Octopus Flex, una tariffa indicizzata che segue l’andamento del mercato, garantendo così prezzi dinamici e concorrenziali. I clienti possono inoltre decidere se attivare solo la fornitura di energia elettrica oppure includere anche il gas, scegliendo tra tariffa monoraria o multioraria in base alle proprie abitudini di consumo.

Octopus Energy significa anche attenzione all’ambiente: tutta l’energia elettrica fornita proviene da fonti 100% rinnovabili, senza costi extra per il cliente e con un impatto positivo sul pianeta.

Se stai cercando un fornitore che unisca convenienza economica, sostenibilità e trasparenza, è il momento giusto per passare a Octopus Energy. Attiva l’offerta più vantaggiosa direttamente online in pochi minuti e inizia a risparmiare, senza rinunciare alla qualità del servizio. La libertà di scelta parte da qui.