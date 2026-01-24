 Octopus Energy: promozioni luce 100% green senza costi extra fissi per 12 mesi
Octopus Energy è un fornitore di luce e gas che propone tariffe bloccate e fisse per 12 mesi, con  luce 100% rinnovabile e senza vincoli o pensali di sorta.
Tra le preoccupazioni più comuni nelle gestioni famigliari, vi è certamente quella legata al pagamento delle bollette e alla loro oscillazione economica. Sempre più persone cercano certezze, ed è per questo chesi rivolgono ad Octopus Energy.

Octopus Energy è un fornitore di luce e gas che propone tariffe bloccate e fisse per 12 mesi, con  luce 100% rinnovabile e senza vincoli o pensali di sorta. Scopri come passare facilmente ad Octopus e scegli la promo che preferisci.

Prezzi bloccati per un anno: nessuna sorpresa

Uno dei servizi principali di Octopus Energy è la fornitura di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. L’energia utilizzata deriva da impianti eolici, solari e idroelettrici certificati, permettendo ai clienti di ridurre concretamente il proprio impatto ambientale senza costi aggiuntivi.  Questa trasparenza rende il servizio particolarmente apprezzato da chi vuole tenere sotto controllo le spese energetiche. Octopus Energy propone due tipologie principali di tariffe per la luce e il gas, pensate per differenti esigenze di risparmio e di tranquillità in bolletta.

  • Octopus Fissa 12M
    Questa è la tariffa più “tranquilla” se non ti piacciono le sorprese in bolletta. Come suggerisce il nome, con Octopus Fissa 12M hai un prezzo della materia prima bloccato per un anno intero. Ciò significa che, qualunque cosa accada sui mercati energetici, il costo dell’elettricità (espresso in €/kWh) e del gas rimane lo stesso per 12 mesi.

  • Octopus Flex – Prezzo indicizzato e potenziale risparmio
    Se invece non ti spaventa un po’ di variabilità e vuoi sfruttare eventuali ribassi del mercato, Octopus Flex può essere interessante. In questo caso il prezzo dell’energia e del gas è legato agli indici di mercato (come il PUN per l’elettricità e il PSV per il gas), con un piccolo contributo aggiuntivo che copre i costi di commercializzazione.

Entrambe le opzioni includono energia 100% rinnovabile e un approccio molto trasparente alla bolletta, senza costi nascosti nella materia prima tariffaria.

Pubblicato il 24 gen 2026

Roberta Bonori
24 gen 2026
