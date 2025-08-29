Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno

Octopus Energy propone un nuovo modo di intendere le utenze domestiche, con tariffe chiare e la possibilità di scegliere tra prezzi bloccati per un anno intero o la flessibilità del mercato indicizzato con margini contenuti e comunicati fin da subito.

A questo si aggiunge un valore importante: l’energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili italiane, così da unire risparmio economico e rispetto per l’ambiente. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio le tariffe, che possono essere attivate direttamente sul sito ufficiale di Octopus .

Tariffe e servizi pensati per semplificare: dai un’occhiata ai servizi di Octopus

Chi preferisce la sicurezza di un prezzo invariato può optare per il piano fisso: 0,1089 €/kWh per la luce e 0,39 €/Smc per il gas, con costi di commercializzazione pari a 84 euro all’anno. In alternativa c’è la proposta Flex, legata ai valori di mercato (PUN e PSVDAm) con un piccolo sovrapprezzo, sempre specificato in anticipo.

L’approccio green è al centro del modello Octopus, che garantisce elettricità rinnovabile prodotta interamente in Italia. Anche il supporto clienti è studiato per essere rapido e diretto: le richieste vengono prese in carico in meno di un minuto, evitando lunghe attese al telefono.

L’attivazione è rapida e senza complicazioni. È sufficiente avere con sé una bolletta, completare la registrazione online e scegliere la modalità di pagamento. Da quel momento, Octopus Energy gestisce ogni passaggio senza interruzioni del servizio e senza oneri burocratici per l’utente.