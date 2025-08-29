 Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno

L'offerta di Octopus Energy consente di bloccare le tariffe di luce e gas per un anno a prezzi estremamente vantaggiosi.
Octopus Energy si supera: le nuove tariffe luce e gas bloccate per un anno
Green Risparmio energetico
L'offerta di Octopus Energy consente di bloccare le tariffe di luce e gas per un anno a prezzi estremamente vantaggiosi.

Octopus Energy propone un nuovo modo di intendere le utenze domestiche, con tariffe chiare e la possibilità di scegliere tra prezzi bloccati per un anno intero o la flessibilità del mercato indicizzato con margini contenuti e comunicati fin da subito.

A questo si aggiunge un valore importante: l’energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili italiane, così da unire risparmio economico e rispetto per l’ambiente. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio le tariffe, che possono essere attivate direttamente sul sito ufficiale di Octopus .

Vai all’offerta di Octopus

Tariffe e servizi pensati per semplificare: dai un’occhiata ai servizi di Octopus

Chi preferisce la sicurezza di un prezzo invariato può optare per il piano fisso: 0,1089 €/kWh per la luce e 0,39 €/Smc per il gas, con costi di commercializzazione pari a 84 euro all’anno. In alternativa c’è la proposta Flex, legata ai valori di mercato (PUN e PSVDAm) con un piccolo sovrapprezzo, sempre specificato in anticipo.

L’approccio green è al centro del modello Octopus, che garantisce elettricità rinnovabile prodotta interamente in Italia. Anche il supporto clienti è studiato per essere rapido e diretto: le richieste vengono prese in carico in meno di un minuto, evitando lunghe attese al telefono.

L’attivazione è rapida e senza complicazioni. È sufficiente avere con sé una bolletta, completare la registrazione online e scegliere la modalità di pagamento. Da quel momento, Octopus Energy gestisce ogni passaggio senza interruzioni del servizio e senza oneri burocratici per l’utente.

Vai all’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno

Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno
Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno

Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo
Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno

Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno
Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno

Ultimi giorni per attivare Octopus Energy: luce e gas a prezzo fisso per un anno
Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno

Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere con questa promo
Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno

Con Octopus Energy blocchi i rincari in bolletta per un intero anno
Edoardo D'amato
Pubblicato il
29 ago 2025
Link copiato negli appunti