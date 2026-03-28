Octopus Energy: tariffe luce e gas trasparenti, 100% rinnovabile e senza vincoli contrattuali

Le bollette dell’energia hanno un talento speciale: riuscire a essere incomprensibili anche quando le leggi con attenzione. Cifre che cambiano, voci misteriose, tariffe che sembrano calcolate apposta per disorientare. La maggior parte delle persone smette di cercare di capirle e paga senza fare domande. Octopus Energy ha deciso che non deve essere così. Continua a leggere per scoprire come!

Due tariffe, zero sorprese

Il modello di Octopus Energy è semplice: scegli la tariffa che si adatta al tuo stile di vita, e sai sempre esattamente cosa stai pagando. Se vuoi dormire sonni tranquilli, c’è Octopus Fissa 12 Mesi: il prezzo dell’energia viene bloccato per un anno intero, a 0,121€/kWh per la luce e 0,42€/Smc per il gas. Nessuna oscillazione, nessuna brutta sorpresa invernale. Se invece preferisci seguire il mercato e sfruttarne i momenti favorevoli, Octopus Flex è la tariffa indicizzata che aggancia il prezzo agli indici di riferimento, PUN per la luce, PSV per il gas, con spread trasparenti e fissi.

In entrambi i casi: nessun vincolo contrattuale, nessuna penale per chi vuole cambiare idea, e una quota fissa mensile di soli 7€ per fornitura. L’energia elettrica fornita da Octopus proviene al 100% da fonti rinnovabili. Non è una promessa generica stampata sul sito — è una scelta strutturale che fa parte del modello di business dell’azienda, nata proprio con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica. Scegliere Octopus significa anche scegliere da che parte stare: nessun tecnico da aspettare, nessuna interruzione della fornitura, nessun costo di attivazione. La procedura è interamente online e richiede pochi minuti. Il resto lo gestisce Octopus, in silenzio, mentre tu continui la tua giornata. Una bolletta che si capisce, un prezzo che non cambia senza preavviso, energia che non pesa sull’ambiente. È quello che dovrebbe essere sempre.