 Octopus Fissa 12M: l'offerta che blocca prezzo luce e gas per un anno
C’è un’offerta che permette alle famiglie italiane di risparmiare davvero sulle bollette di luce e gas. Si tratta della promozione Octopus Fissa 12M, grazie alla quale è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi a tariffe veramente interessanti.

La promo in questione è disponibile fino al prossimo 5 novembre e può essere attivata direttamente sul sito di Octopus. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le tariffe previste.

I prezzi scontati di Octopus, per un anno

Rispetto alla precedente offerta, che era già di per sè vantaggiosa, Octopus ha rilanciato con un’iniziativa ancora più al ribasso. Ora è possibile bloccare il prezzo per un anno a queste tariffe:

  • Luce: 0,099 €/kWh con 6€ di costi di commercializzazione al mese;
  • Gas: 0,37 €/Smc con 7€ di costi di commercializzazione al mese.

Non ci sono costi iniziali, ma a quelli suddetti vanno aggiunti quelli indipendenti dal fornitore, ovvero trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte.

Per attivare la promozione basta andare sul sito di Octopus. Verranno richiesti i dati dell’intestatario del contratto e i dati identificativi della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta).

Pubblicato il 29 ott 2025

Edoardo D'amato
29 ott 2025
