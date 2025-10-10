 Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati e energia rinnovabile prodotta in Italia
Octopus Energy offre tariffe luce e gas 100% rinnovabili, trasparenti e senza vincoli: prezzo bloccato per 12 mesi o indicizzato, attivazione online e servizio clienti premiato.
In un mercato energetico con tariffe che cambiano di continuo e la trasparenza è spesso un miraggio, Octopus Energy si distingue per chiarezza, trasparenza e innovazione. Con l’offerta Octopus Fissa 12M, disponibile fino al 22 ottobre 2025, Octopus propone una soluzione pensata per chi desidera stabilità nei costi e energia 100% rinnovabile prodotta in Italia.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

Prezzi chiari e bloccati per 12 mesi

Con Octopus Fissa 12M, il costo della materia prima resta invariato per un anno intero, proteggendo le famiglie da fluttuazioni di mercato e rincari improvvisi. La tariffa prevede:

  • 0,1133 €/kWh per la luce

  • 0,39 €/Smc per il gas

  • Costi di commercializzazione pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas

Tutti i valori sono IVA e imposte escluse, ma comprendono le perdite di rete, per una totale trasparenza dei costi.

L’alternativa dinamica: Octopus Flex

Per chi preferisce una tariffa indicizzata e in linea con l’andamento del mercato, Octopus Flex rappresenta la versione più flessibile.

  • Luce: PUN Mono + 0,0088 €/kWh

  • Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc
    Anche in questo caso, i costi di commercializzazione restano invariati (72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas).

Energia 100% rinnovabile

Octopus fornisce energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili italiane, valorizzando la filiera locale e contribuendo in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale. Una scelta che unisce etica, efficienza e responsabilità, rendendo la sostenibilità un impegno reale e quotidiano.

Un’esperienza semplice e digitale

L’attivazione della fornitura è completamente online e richiede pochi minuti. Basta selezionare la tariffa, inserire i propri dati e completare il pagamento: nessuna interruzione di servizio, nessuna burocrazia e nessun vincolo. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate e potranno essere modificate in seguito.  Ogni fase — dalla sottoscrizione al monitoraggio dei consumi — è gestibile online in modo intuitivo. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
10 ott 2025
