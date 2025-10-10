Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati e energia rinnovabile prodotta in Italia

In un mercato energetico con tariffe che cambiano di continuo e la trasparenza è spesso un miraggio, Octopus Energy si distingue per chiarezza, trasparenza e innovazione. Con l’offerta Octopus Fissa 12M, disponibile fino al 22 ottobre 2025, Octopus propone una soluzione pensata per chi desidera stabilità nei costi e energia 100% rinnovabile prodotta in Italia.

Prezzi chiari e bloccati per 12 mesi

Con Octopus Fissa 12M, il costo della materia prima resta invariato per un anno intero, proteggendo le famiglie da fluttuazioni di mercato e rincari improvvisi. La tariffa prevede:

0,1133 €/kWh per la luce

0,39 €/Smc per il gas

Costi di commercializzazione pari a 72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas

Tutti i valori sono IVA e imposte escluse, ma comprendono le perdite di rete, per una totale trasparenza dei costi.

L’alternativa dinamica: Octopus Flex

Per chi preferisce una tariffa indicizzata e in linea con l’andamento del mercato, Octopus Flex rappresenta la versione più flessibile.

Luce: PUN Mono + 0,0088 €/kWh

Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

Anche in questo caso, i costi di commercializzazione restano invariati (72 €/anno per la luce e 84 €/anno per il gas).

Energia 100% rinnovabile

Octopus fornisce energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili italiane, valorizzando la filiera locale e contribuendo in modo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale. Una scelta che unisce etica, efficienza e responsabilità, rendendo la sostenibilità un impegno reale e quotidiano.

Un’esperienza semplice e digitale

L’attivazione della fornitura è completamente online e richiede pochi minuti. Basta selezionare la tariffa, inserire i propri dati e completare il pagamento: nessuna interruzione di servizio, nessuna burocrazia e nessun vincolo. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate e potranno essere modificate in seguito. Ogni fase — dalla sottoscrizione al monitoraggio dei consumi — è gestibile online in modo intuitivo. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.