Octopus, inizio 2026 da ricordare: le tariffe luce e gas in scadenza il 13 gennaio

L’ultima bolletta della luce e del gas è stata più di un campanello d’allarme, da qui la decisione di cambiare fornitore subito senza più aspettare. Se ti stai guardando intorno, ti segnaliamo Octopus e la sua offerta a prezzo fisso, grazie a cui puoi abbattere il costo della materia prima luce e gas rispetto a quanto pagato fino ad oggi.

Octopus Energy è un fornitore britannico, da tempo ormai presente nella scena del mercato libero del nostro Paese, guadagnandosi una fiducia incrollabile in tanti clienti che lo hanno scelto per effettuare il passaggio. Trasparenza in bolletta e possibilità di mantenere la tariffa più bassa anche al termine del primo anno sono i suoi elementi di maggiore forza.

Le tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi valide entro il 13 gennaio

In questo inizio 2026, nonostante l’inverno sia già iniziato, Octopus continua a proporre due tra le tariffe più basse di tutto il mercato libero italiano: il costo della materia prima luce si posiziona sotto la soglia psicologica di 0,10 euro/kWh, mentre il costo della materia prima gas rimane ben al di sotto di 0,40 euro/Smc.

Luce (tariffa monoraria)

0,099 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,35 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gli altri costi presenti in bolletta sono quelli indipendenti da Octopus, vale a dire le spese relative alla gestione e al trasporto del contatore, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le imposte.

Come detto, le tariffe indicate qui sopra dell’offerta a prezzo fisso di Octopus sono valide per i nuovi clienti che scelgono di richiedere una nuova fornitura entro il 13 gennaio. La richiesta può essere presentata direttamente sul sito ufficiale di Octopus collegandosi alla pagina dedicata all’offerta e seguendo la semplice procedura guidata.