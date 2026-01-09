 Octopus, inizio 2026 da ricordare: le tariffe luce e gas in scadenza il 13 gennaio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Octopus, inizio 2026 da ricordare: le tariffe luce e gas in scadenza il 13 gennaio

Il fornitore energetico britannico può vantare due tra le migliori tariffe di tutto il mercato libero italiano.
Octopus, inizio 2026 da ricordare: le tariffe luce e gas in scadenza il 13 gennaio
Green Risparmio energetico
Il fornitore energetico britannico può vantare due tra le migliori tariffe di tutto il mercato libero italiano.
Freepik

L’ultima bolletta della luce e del gas è stata più di un campanello d’allarme, da qui la decisione di cambiare fornitore subito senza più aspettare. Se ti stai guardando intorno, ti segnaliamo Octopus e la sua offerta a prezzo fisso, grazie a cui puoi abbattere il costo della materia prima luce e gas rispetto a quanto pagato fino ad oggi.

Octopus Energy è un fornitore britannico, da tempo ormai presente nella scena del mercato libero del nostro Paese, guadagnandosi una fiducia incrollabile in tanti clienti che lo hanno scelto per effettuare il passaggio. Trasparenza in bolletta e possibilità di mantenere la tariffa più bassa anche al termine del primo anno sono i suoi elementi di maggiore forza.

Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12 mesi tariffe fino al 13 gennaio 2026

Le tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi valide entro il 13 gennaio

In questo inizio 2026, nonostante l’inverno sia già iniziato, Octopus continua a proporre due tra le tariffe più basse di tutto il mercato libero italiano: il costo della materia prima luce si posiziona sotto la soglia psicologica di 0,10 euro/kWh, mentre il costo della materia prima gas rimane ben al di sotto di 0,40 euro/Smc.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,099 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,35 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gli altri costi presenti in bolletta sono quelli indipendenti da Octopus, vale a dire le spese relative alla gestione e al trasporto del contatore, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le imposte.

Come detto, le tariffe indicate qui sopra dell’offerta a prezzo fisso di Octopus sono valide per i nuovi clienti che scelgono di richiedere una nuova fornitura entro il 13 gennaio. La richiesta può essere presentata direttamente sul sito ufficiale di Octopus collegandosi alla pagina dedicata all’offerta e seguendo la semplice procedura guidata.

Pagina offerta Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Luce e gas a prezzo bloccato anche nel 2026 con la promo Octopus Energy

Luce e gas a prezzo bloccato anche nel 2026 con la promo Octopus Energy
Engie abbassa i prezzi di luce e gas invece di alzarli: bloccali ora per due anni

Engie abbassa i prezzi di luce e gas invece di alzarli: bloccali ora per due anni
Octopus Energy: tariffe chiare e luce 100% rinnovabile

Octopus Energy: tariffe chiare e luce 100% rinnovabile
Bollette più leggere e prezzi bloccati fino a 10 anni: è il momento di puntare su NeN

Bollette più leggere e prezzi bloccati fino a 10 anni: è il momento di puntare su NeN
Luce e gas a prezzo bloccato anche nel 2026 con la promo Octopus Energy

Luce e gas a prezzo bloccato anche nel 2026 con la promo Octopus Energy
Engie abbassa i prezzi di luce e gas invece di alzarli: bloccali ora per due anni

Engie abbassa i prezzi di luce e gas invece di alzarli: bloccali ora per due anni
Octopus Energy: tariffe chiare e luce 100% rinnovabile

Octopus Energy: tariffe chiare e luce 100% rinnovabile
Bollette più leggere e prezzi bloccati fino a 10 anni: è il momento di puntare su NeN

Bollette più leggere e prezzi bloccati fino a 10 anni: è il momento di puntare su NeN
Federico Pisanu
Pubblicato il
9 gen 2026
Link copiato negli appunti