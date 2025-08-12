Octopus, la scelta intelligente per risparmiare: ecco le tariffe luce e gas di agosto in scadenza

Da un confronto delle tariffe luce e gas del mercato libero, emerge con chiarezza come Octopus, fornitore energetico britannico, sia uno dei punti di riferimento per chi vuole risparmiare sulla bolletta del prossimo inverno. Al di là poi dei prezzi concorrenziali, propone anche il blocco del costo della materia prima per 12 mesi consecutivi.

Per quanti ancora non lo conoscono, Octopus Energy è la prima compagna energetica del Regno Unito. Un risultato notevole, ottenuto peraltro in meno di dieci anni dalla sua nascita, che risale al 2016. Oggi il fornitore britannico è presente anche in altri mercati, tra cui quello italiano, guadagnandosi l’appellativo di “Netflix del mercato energetico”, per via della sua politica di costi trasparente e per la semplicità con cui è possibile sia sottoscrivere una nuova fornitura che effettuare la disdetta.

Le tariffe di inizio agosto dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi sono in scadenza

Ecco una rapida panoramica delle tariffe di inizio agosto dell’offerta a prezzo fisso di Octopus.

Luce

0,1133 euro/kWh : componente materia prima luce, prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi

: componente materia prima luce, prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi 84 euro all’anno: costo relativo ai servizi di commercializzazione

Gas

0,4195 euro/Smc : componente materia prima gas, prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi

: componente materia prima gas, prezzo bloccato per 12 mesi consecutivi 84 euro all’anno: costo relativo ai servizi di commercializzazione

Gli altri costi presenti in bolletta, indipendenti dalla volontà del fornitore, riguardano le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, oltre che le spese per il trasporto e la gestione del contatore, vale a dire i costi che ogni utente deve pagare indipendentemente dal fornitore che sceglie.

Al termine poi del primo anno, i clienti Octopus hanno l’opportunità di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra l’offerta Fissa e Flex.

Per approfittare delle tariffe indicate qui sopra c’è tempo fino al 13 agosto 2025. Dopo questa data, Octopus provvederà ad aggiornare i prezzi della componente energia e gas.