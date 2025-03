Octopus ha lanciato le nuove tariffe luce e gas di fine marzo

Sul sito ufficiale di Octopus Energy sono disponibili le nuove tariffe luce e gas valide fino al 31 marzo. Le novità riguardano l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, che prevede un prezzo bloccato della materia prima per un anno.

Rispetto alle tariffe precedenti, sia il costo della materia prima luce che quello della materia prima gas sono diminuiti. Allo stesso tempo, invece, è stato confermato lo sconto sulla quota fissa per i servizi di commercializzazione, pari a 96 euro l’anno invece di 108 euro.

Non bisogna poi dimenticare la disponibilità di Octopus Flex, l’offerta con il costo della materia prima indicizzato, la scelta ideale per tutte quelle persone alla ricerca di una tariffa flessibile in base all’andamento del mercato energetico.

Le nuove tariffe luce e gas di Octopus fino al 31 marzo

Ecco un rapido riepilogo delle nuove tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa. I prezzi a seguire saranno validi per un anno per tutti coloro che sottoscriveranno un contratto di fornitura con Octopus entro la data del 31 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

costo della materia prima Luce: 0,1397 euro/kWh (bloccato per 12 mesi)

(bloccato per 12 mesi) costi di commercializzazione: 96 euro l’anno (quota fissa)

Gas

costo della materia prima Gas: 0,513 euro/Smc (bloccato per 12 mesi)

(bloccato per 12 mesi) costi di commercializzazione: 96 euro l’anno (quota fissa)

Nella bolletta luce e gas gli utenti Octopus Energy troveranno poi altri costi, indipendenti dal fornitore britannico ma che per trasparenza vengono ugualmente segnalati: le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, il trasporto e la gestione del contatore.

Al di là poi dei prezzi concorrenziali rispetto agli altri fornitori presenti nel mercato libero energetico, l’altro tratto distintivo di Octopus riguarda la possibilità offerta ai suoi clienti di risparmiare anche dopo un anno. In che modo? Dando loro la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente tra Fissa e Flex, in base alle loro esigenze.