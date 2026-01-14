Octopus presenta le nuove tariffe luce e gas valide fino al 22 gennaio

Puntuali, con l’arrivo di gennaio, sono arrivate le prime batoste in bolletta per tanti italiani. Il principale allarme riguarda le bollette luce e gas, ma il mercato libero offre una soluzione: il cambio del fornitore senza costi da sostenere, con la possibilità di attivare una nuova offerta in tempi da record e allontanare così il problema almeno per un anno.

Tra le offerte più interessanti al riguardo si annovera l’ultima proposta di Octopus, fornitore energetico britannico che permette non solo di beneficiare di due tra le tariffe più basse del mercato libero italiano ma anche di scegliere la tariffa più conveniente al termine del primo anno. Nelle ultime ore il fornitore inglese ha rinnovato le tariffe dell’offerta a prezzo fisso, mantenendo invariato il costo del gas.

Ricapitolando, dunque, l’offerta luce e gas Octopus Fissa 12M blocca il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi, dando la possibilità ai suoi clienti di cambiare fornitore in qualsiasi momento e senza alcuna penale. Ecco nel dettaglio le nuove tariffe valide per tutti coloro che sottoscriveranno l’offerta entro il 22 gennaio.

Luce

0,1078 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per un anno

: costo della materia prima luce bloccato per un anno 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,35 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per un anno

: costo della materia prima gas bloccato per un anno 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Per quanto riguardo invece i costi indipendenti dal fornitore, si annoverano le imposte, gli oneri generali di sistema, gli oneri di regolazione e le spese relative alla gestione e al trasporto del contatore.