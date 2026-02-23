 Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti
Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti

Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti
La nuova promozione di Octopus Energy rinnova le condizioni estremamente convenienti che ti permettono di bloccare il prezzo della luce e del gas per 12 mesi. La scelta migliore per evitare le fluttuazioni del mercato e garantirti bollette sempre chiare e senza sorprese anche nei periodi di maggior consumo. Con costi di commercializzazione competitivi, l‘attivazione è immediata e richiede soli 2 minuti.

I dettagli economici della fornitura prevedono un costo della materia prima luce bloccato a 0,1045€/kWh indipendente dall’orario di utilizzo o dal giorno della settimana: si tratta infatti di una tariffa a fascia monoraria. A questi devi aggiungere i costi di commercializzazione fissi pari a 6€ al mese.

Per il gas, il prezzo della materia prima sarà fissato a 0,365€/Smc per un anno intero, anche in questo caso con costi di commercializzazione fissi che si attestano a 7€ al mese.

Cosa succede al termine dei 12 mesi di fornitura a prezzo fisso? Sarai libero di scegliere la tariffa più adatta alle tue esigenze, rinnovando una soluzione fissa oppure passando a una Flex indicizzata, che ti garantirà comunque un risparmio duraturo nel tempo e non limitato al solo periodo promozionale.

Scegliendo Octopus avrai la garanzia di energia pulita e 100% italiana non proveniente da fonti fossili, ma esclusivamente rinnovabili contribuendo attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

Cambia operatore è semplicissimo: basterà tenere a portata di mano una vecchia bolletta, lo smartphone, i propri dati anagrafici e un metodo di pagamento. Octopus si occuperà di tutta la burocrazia, senza alcun rischio di distacco o interruzione della fornitura.

Pubblicato il 23 feb 2026

