Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi

Octopus Energy è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato energetico. Con la nuova versione di Octopus Fissa 12M è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi, con condizioni molto vantaggiose.

Per chi sceglie oggi il fornitore, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,099 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas. Le forniture prevedono anche un costo di commercializzazione contenuto (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Per attivare la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione delle offerte, disponibili fino al 18 dicembre, con le condizioni indicate.

Luce e gas con Octopus: ecco l’offerta

Per chi sceglie oggi Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, accedendo alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,099 €/kWh , con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (pari a 6 euro al mese)

, con un costo di commercializzazione di (pari a 6 euro al mese) Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,35 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (pari a 7 euro al mese)

L’offerta di Octopus non prevede costi di attivazione e non comporta vincoli di alcun tipo per i clienti. Per attivarla è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai codici identificativi della fornitura da passare a Octopus (POD per la luce e PDR per il gas; li trovate in bolletta). Servono anche le coordinate IBAN per la domiciliazione delle bollette.

Per accedere subito alle promo è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto. La procedura è guidata e richiede pochi minuti per essere completata. La fornitura sarà poi attivata nelle settimane successive, senza interruzione dell’erogazione dell’energia.