 Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi
Con Octopus Energy è possibile dare un taglio alle bollette di luce e gas: con le nuove offerte, infatti, il fornitore ha ridotto i prezzi.
Con Octopus Energy è possibile dare un taglio alle bollette di luce e gas: con le nuove offerte, infatti, il fornitore ha ridotto i prezzi.

Octopus Energy è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato energetico. Con la nuova versione di Octopus Fissa 12M è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi, con condizioni molto vantaggiose.

Per chi sceglie oggi il fornitore, infatti, è possibile bloccare il prezzo a 0,099 €/kWh per la luce e a 0,35 €/Smc per il gas. Le forniture prevedono anche un costo di commercializzazione contenuto (6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas).

Per attivare la promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione delle offerte, disponibili fino al 18 dicembre, con le condizioni indicate.

Attiva qui l’offerta di Octopus
  • octopus energy promo dicembre 2025

Luce e gas con Octopus: ecco l’offerta

Per chi sceglie oggi Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, accedendo alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo dell’energia pari a 0,099 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno (pari a 6 euro al mese)
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,35 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 84 euro all’anno (pari a 7 euro al mese)

L’offerta di Octopus non prevede costi di attivazione e non comporta vincoli di alcun tipo per i clienti. Per attivarla è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai codici identificativi della fornitura da passare a Octopus (POD per la luce e PDR per il gas; li trovate in bolletta). Servono anche le coordinate IBAN per la domiciliazione delle bollette.

Per accedere subito alle promo è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto. La procedura è guidata e richiede pochi minuti per essere completata. La fornitura sarà poi attivata nelle settimane successive, senza interruzione dell’erogazione dell’energia.

Attiva qui l’offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 dic 2025

16 dic 2025
