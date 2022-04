Off White, alta moda con pagamenti in Bitcoin

Classe, eleganza, originalità e innovazione: per incarnare tutti i valori a cui si ispira fin dalla fondazione (firmata dal fashion designer Virgil Abloh, già direttore creativo Louis Vuitton Uomo), il brand Off White ha aperto le porte ai pagamenti in criptovalute.

Off White criptovalute

Se sugli scaffali ci saranno grandi nomi che costellano l’orizzonte dell’alta moda, in cassa ci sarà un Lunu POS disponibile ad accettare pagamenti in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Tether (USDT) e USD Coin (USDC). La scelta è lasciata all’utente, il quale avrà pertanto massima libertà nella scelta tra contanti, carte di credito o le proprie criptovalute: un’apertura di grande significato, che va oltre la sola fiducia nelle crypto: è un modo per parlare all’unisono con il cliente, cercando una vera sintonia che parte dal gusto per il design e arriva fino alla stretta di mano che conclude la transazione.

Grazie al meccanismo Lunu POS il sistema dei prezzi è gestito in automatico e “i rimborsi per tutti gli articoli acquistati con cripto-valute saranno emessi esclusivamente tramite store credit, nella valuta locale“. A fronte di un controllo automatico antifrode positivo, non ci sarà inoltre alcun limite nei pagamenti per le transazioni di acquisto.

Grazie a questa iniziativa, Off White diventa il punto di contatto tra la moda e le criptovalute, potendo così attingere nei wallet che scommettono sulle crypto non soltanto come strumento speculativo, ma come possibile strumento di pagamento trasversale e di comune utilità. Oggi non è così e forse non lo sarà mai se non a fronte di stablecoin di Stato, ma è da sperimentazioni similari che le nuove strade potranno essere esplorate.

Off White NFT

Per Off White non è questa l’unica iniziativa in ambito crypto, peraltro: il gruppo ha predisposto una collezione NFT con 10 uniche espressione di colore disponibili per l’acquisto a partire da inizio anno e fino a fine giugno. Alta moda in salsa crypto, che troverà espressione più concreta laddove il digitale sarà corporeità nel Metaverso.

10 sfumature di bianco, insomma, per un rapporto univoco traslato dal mondo NFT. Nasce anche così il Metaverso di Off White, dove pertanto di criptovalute non si può più fare a meno: è questo un passo necessario per un cammino che vuol sfidare una nuova dimensione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.