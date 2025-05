Offerta 2-in-1 con NordVPN+Saily: -72% e 10 GB gratis per la eSIM

Grazie alla nuova promozione combinata di NordVPN e Saily, navigare sicuri e restare connessi anche all’estero non è mai stato così semplice: puoi proteggere la tua privacy ovunque ti trovi, anche in vacanza, e allo stesso tempo utilizzare 10 GB di traffico dati gratuiti tramite eSIM. Il tutto a partire da appena 3,39 euro al mese, con uno sconto fino al 72% sull’abbonamento biennale. Si tratta di un’occasione da non perdere per chi si prepara a partire, ma non vuole rinunciare a sicurezza e libertà online.

Privacy e connessione: la promo con NordVPN e Saily

La Virtual Private Network è tra le più complete sul mercato. I suoi oltre 7.700 server distribuiti in 118 paesi ti consentono di camuffare la tua posizione reale e di accedere liberamente a contenuti altrimenti bloccati per motivi geografici. In più, potrai navigare senza essere tracciato o profilato, proteggendo così i dati personali. Compatibile con tutti i sistemi operativi, l’app può essere usata contemporaneamente su un massimo di 10 dispositivi. Oltre al piano Base più economico ci sono le opzioni Plus o Ultimate che includono funzionalità extra come antivirus, password manager e spazio cloud crittografato.

Come anticipato, la promozione include anche la eSIM di Saily che elimina la necessità di acquistare SIM fisiche locali e di pagare il costoso roaming internazionale quando si viaggia. È sufficiente installarla sullo smartphone e, in oltre 200 nazioni, potrai connetterai automaticamente alla rete mobile più stabile e veloce tra quelle disponibili: perfetta per i vacanzieri, i nomadi digitali o semplicemente chi non vuole avere brutte sorprese in bolletta.

Attivando questa offerta 2-in-1 avrai anche tre mesi aggiuntivi gratuiti per l’accesso a NordVPN, oltre alla garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni. È il momento giusto per dotarti di un vero e proprio scudo digitale da portare sempre con te, ovunque. Tutti i dettagli sono riportati sul sito ufficiale.