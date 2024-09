Offerta: 5% annuo lordo su vincoli a 6 mesi, svincoli quando vuoi

Banca Mediolanum propone oggi una promozione molto vantaggiosa a chi decide di aprire il conto corrente di SelfyConto. È quella che permette di ottenere interessi pari al 5% annuo lordo sul proprio denaro vincolato a 6 mesi, dunque con un tasso conveniente, potendo inoltre in qualunque momento svincolarlo, senza andare incontro a penali e incassando quanto maturato fino a quel momento.

SelfyConto: 5% di interessi e svincoli quando vuoi

Non finisce qui. C’è anche il canone zero per tutti per il primo anno e per sempre per gli under 30. Ancora, non ci sono spese per i prelievi in area euro, si può contare sulla carta di debito gratuita per il primo anno e lo stesso vale per le principali operazioni bancarie: dal pagamento dei bollettini a quello di F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e bonifici online. Ogni aspetto del proprio conto può essere gestito attraverso un’interfaccia Web oppure da una comoda applicazione mobile, sviluppata per risultare intuitiva e accessibile. Consulta i dettagli alla pagina dedicata.

Ricapitolando, approfittare dell’offerta è molto semplice: non devi far altro che aprire il conto e accreditare lo stipendio. Otterrai così il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Inoltre, come già anticipato, le potrai svincolare liberamente quando vorrai, senza perdere gli interessi maturati fino ad allora. Scopri di più sul sito ufficiale.

Aprire SelfyConto è davvero facile: basta SPID. Non serve affrontare procedure complesse né code agli sportelli o la consegna di materiale cartaceo. Devi solo tenere a portata di mano un documento di identità, il tuo codice fiscale, lo smartphone e l’indirizzo email. Fai tutto in poco tempo, in piena autonomia, così da poterti poi dedicare alle cose che ami, come recita lo slogan di Banca Mediolanum.