Offerta Adobe Creative Cloud: oltre 20 software al 40% di sconto

Adobe Creative Cloud è la suite dedicata a illustratori, grafici e content creator. Sviluppata dall’omonima azienda statunitense, include oltre venti software (Adobe Photoshop, Illustrator e Premiere Pro sono soltanto alcuni fra i più famosi), migliaia di font, risorse gratuite e uno spazio di archiviazione da 100 GB. Con la promozione attualmente attiva, Adobe Creative Cloud è in sconto del 40% – ovvero 36,59 euro al mese per il primo anno.

I venti (e più) software inclusi nel prezzo di Adobe Creative Cloud spaziano dall’illustrazione alla grafica, fotoritocco, video making e sviluppo web. Ecco i cinque programmi più famosi che potrai ottenere sottoscrivendo un abbonamento alla suite.

Photoshop – Il programma di editing fotografico più famoso di tutti. Elabora, crea o modifica immagini, realizza grafiche e progetti artistici per social media e il mondo del web.

– Il programma di editing fotografico più famoso di tutti. Elabora, crea o modifica immagini, realizza grafiche e progetti artistici per social media e il mondo del web. Illustrator – A differenza di Photoshop, Adobe Illustrator è utilizzato principalmente dai graphic designer per via della sua natura vettoriale. Perfetta per loghi, infografiche, disegni, volantini e locandine.

– A differenza di Photoshop, Adobe Illustrator è utilizzato principalmente dai graphic designer per via della sua natura vettoriale. Perfetta per loghi, infografiche, disegni, volantini e locandine. InDesign – Software di impaginazione. Perfetto per realizzare qualsiasi progetto e layout sia nella stampa che nel publishing digitale-

– Software di impaginazione. Perfetto per realizzare qualsiasi progetto e layout sia nella stampa che nel publishing digitale- Premiere Pro – Programma di editing video dalle funzionalità professionali.

– Programma di editing video dalle funzionalità professionali. XD – Per progetti di sviluppo web e mobile.

Fra gli altri software inclusi troviamo Adobe Acrobat Pro, After Effects, Lightroom, Animator, Media Encore e Acrobat Reader.

Come anticipato, Adobe Creative Cloud non offre solamente programmi ma anche risorse utili per tutti gli utenti. Parliamo di migliaia di Adobe Font, gallerie di risorse (immagini, video, clip audio e contenuti 3D) in alta qualità, Librerie Creative Cloud per portare sempre con sé le proprie impostazioni di lavoro, 100 GB di spazio di archiviazione e l’accesso a Adobe Portfolio che permette di creare fino a cinque siti web con hosting gratuito.

Una suite perfetta per coloro che lavorano in questo settore, nonché efficiente grazie a tutte le risorse aggiuntive incluse nel prezzo. Grazie alla promozione potrai risparmiare il 40% sull’acquisto e pagare solamente 36,59 euro al mese anziché 60,99 per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.