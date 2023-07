150€ di sconto sul MacBook Air con Apple M2

Il cuore pulsante rappresentato dal chip Apple M2 (CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core) rende l’ultima generazione di MacBook Air il notebook adatto a gestire qualsiasi carico di lavoro, anche e soprattutto nell’ambito della produttività. Oggi il portatile può essere acquistato in offerta su Amazon approfittando dello sconto di 150 euro rispetto al listino ufficiale.

MacBook Air (M2) è tra i migliori affari su Amazon

Basato sul sistema operativo macOS e con accesso alle funzionalità più evolute della piattaforma, integra specifiche tecniche da top di gamma assoluto. Ecco quelle più impotanti: display Liquid Retina da 13,6 pollici con pannello IPS e una risoluzione di 2560×1664 pixel, 8 GB di memoria unificata, unità SSD ultraveloce da 256 GB per l’archiviazione dei dati, porta MagSafe 3 per la ricarica (con alimentatore USB-C incluso), jack da 3,5 mm, due slot USB4 e Thunderbolt, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, tastiera Magic Keyboard con Touch ID, quattro altoparlanti con audio spaziale, videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni e autonomia fino a 18 ore. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

Come scritto in apertura, in questo momento la versione del MacBook Air con Apple M2 nella configurazione appena descritta e nell’elegante colorazione Mezzanotte è in offerta su Amazon al prezzo finale di 1.199 euro invece di 1.349 euro come consigliato.

Chi sceglie di effettuare subito l’acquisto riceverà il portatile direttamente a casa già domenica, potendo contare sulla spedizione gratuita gestita dalla logistica dell’e-commerce. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani sul notebook della mela morsicata.

