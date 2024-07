OFFERTA sul bagaglio a mano per voli Ryanair, easyJet e Wizz Air

Sai per partire con un volo Ryanair, easyJet o Wizz Air? C’è un’offerta a tempo su Amazon che fa per te: è quella che propone in forte sconto lo zaino e bagaglio a mano con dimensioni compatibili per essere portato a bordo degli aerei delle compagnie low cost. Occupa infatti solo 40x20x25 centimetri, ma lo spazio interno è organizzato in modo da ospitare indumenti e non solo.

Voli con Ryanair, easyJet o Wizz Air? Ecco il bagaglio a mano giusto

È dotato di 3 tasche portaoggetti, una delle quali pensata per le scarpe. C’è anche una cinghia elastica fissa che impedisce agli oggetti di cadere e una tasca separata per laptop fino a 14 pollici, così da poter partire con il portatile, mettendolo al riparo da urti accidentali. È realizzato in tessuto impermeabile con cerniere robuste, schienale imbottito e ampi spallacci per il massimo del comfort. Inoltre, si apre a 180 gradi per un rapido accesso ai controlli di sicurezza negli aeroporti. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Infine, una chicca: ‘è una tasca nascosta sul retro per riporre gli oggetti di valore. In questo momento lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 26 euro, approfittando dell’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva).

Se effettui subito l’ordine, lo zaino-bagaglio a mano con dimensioni adatte ai voli low cost di Ryanair, easyJet o Wizz Air arriverà a casa tua direttamente entro domani. È spedito da Amazon con la consegna gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo.