L'offerta Black Friday di ExpressVPN: 49% di sconto e 3 mesi GRATIS

Le VPN sono strumenti ormai indispensabili per chiunque navighi online, anche occasionalmente.

Queste infatti, permettono di filtrare la connessione, proteggendo la stessa da sguardi indiscreti e da intromissioni di vario tipo. Non solo: cambiando il proprio indirizzo IP, le Virtual Private Network, consentono anche di ottenere accesso a contenuti altrimenti impossibili da raggiungere in determinati territori.

Affidarsi ai provider più apprezzati del settore, come ExpressVPN, è dunque un’ottima scelta sia lato sicurezza digitale che per quanto riguarda la libertà di navigazione.

Proprio questo servizio, grazie all’attuale promozione, risulta al momento anche conveniente sotto il punto di vista economico. Per celebrare il Black Friday, ExpressVPN ha deciso di proporre uno sconto del 49% sul piano annuale, oltre a 3 mesi GRATIS di servizio.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Il Black Friday di ExpressVPN è all’insegna di sicurezza e convenienza

Al di là dei sconti, perché preferire ExpressVPN rispetto a tanti altri servizi di questo genere?

I motivi, in realtà, sono molteplici. Il provider in questione garantisce ai propri clienti dei server prestanti, situati in ben 94 diverse location. Ciò, oltre ad evitare il sovraccarico della linea, permette di ottenere indirizzi IP da pressoché qualunque paese al mondo.

La politica no log applicata da ExpressVPN poi, risulta molto utile lato anonimato. Non tutte le VPN infatti, rispettano la privacy dei propri utenti in maniera totale, fornendo prontamente i dati riguardo navigazioni e abitudini online dei clienti in caso di richiesta di un governo.

La piena compatibilità con piattaforme come Windows, macOS, Linux, Android e iOS, dimostra come si stia parlando di uno strumento duttile, capace di adattarsi a qualunque tipo di utente.

Infine, oltre al supporto (attivo 24 ore su 24) merita una citazione le politiche di vendita di ExpressVPN. Attraverso la modalità soddisfatti o rimborsati infatti, è possibile provare con mano le potenzialità della VPN e poi decidere se chiedere il rimborso dopo 30 giorni oppure usufruire del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.