Offerta Black Friday Hostinger: hosting veloce e affidabile a prezzi mai visti!

Hai un progetto nel cassetto che vuoi promuovere online? È da tempo che stai pensando di aprire un sito personale per parlare delle tue competenze professionali? Vorresti investire in un e-commerce? Ciò di cui hai bisogno è un sito web, ma soprattutto un hosting all’altezza delle tue ambizioni. Con il Black Friday Hostinger ha realizzato un’offerta esclusiva con sconti fino all’85%!

Cosa rende Hostinger una scelta vincente

Sono tanti, tantissimi, i servizi di hosting cui fare riferimento. Perché scegliere Hostinger? Per almeno due motivi: le prestazioni e la convenienza. Si tratta infatti di un servizio affidabile, veloce e sicuro; tutte caratteristiche imprescindibili per ogni sito web che voglia posizionarsi sui motori di ricerca ed essere accessibile e fruibile dagli utenti. Non è scontato che i servizi di hosting abbiano queste caratteristiche; Hostinger, invece, le considera basilari e le mette al centro della sua offerta.

Tra i vari servizi c’è la creazione passo passo del sito web prevedendo anche la migrazione da un sito già esistente o il lancio ex novo di un progetto digitale. E poi c’è il risparmio, che con l’offerta per il Black Friday di Hostinger diventa ancora più conveniente:

Hostinger Premium – 85% di sconto – 1,95€ al mese (invece di 12,95€)

– 85% di sconto – 1,95€ al mese (invece di 12,95€) Hostinger Business – 80% di sconto – 2,95€ al mese (invece di 14,95€)

– 80% di sconto – 2,95€ al mese (invece di 14,95€) Hostinger Cloud Startup – 60% di sconto – 7,99€ al mese (invece di 19,99€)

Tutti i piani prevedono WordPress Gestito, WooCommerce (Starter, Basic o Standard), il website builder di Hostinger, spazio di memoria NVME, SSL gratuito illimitato, email gratuite, backup frequenti (giornalieri o settimanali) e il dominio gratuito.

Un’offerta completa per creare un nuovo sito internet o migrare su Hostinger quello già esistente e beneficiare di tutti i vantaggi del servizio di hosting. La promozione per il Black Friday con gli sconti fino all’85% è davvero una grande occasione!