Offerta Black Friday imperdibile: Norton 360 Deluxe a soli €29,99

Navigare online è un’esperienza imprescindibile e affascinante, ma anche potenzialmente pericolosa. Molti, troppi, rischi esistenti li sottovalutiamo o li ignoriamo del tutto, ma sia da smartphone che da PC possiamo andare incontro a una serie di problemi. Attacchi hacker, frodi informatiche, furto dei dati sensibili, rallentamenti nelle prestazioni del dispositivo, installazione di trojan, malware e ransomware che spiano le nostre attività e il rischio che ci sottraggano le credenziali d’accesso alle varie piattaforme (come l’home banking). Avere un antivirus non è un’opzione, ma un dovere. Averne uno dei più potenti in circolazione è una scelta vincente, soprattutto se a condizioni economiche favolose. Come quelle proposte da Norton con l’abbonamento 360 Deluxe in promozione con il 71% di sconto!

Norton 360 Deluxe, la protezione totale ed efficace al 100%

Il marchio Norton è riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori nel settore della sicurezza informatica. I suoi antivirus sono tra i più efficaci e potenti, motivo per cui viene offerta la garanzia soddisfatti o rimborsati. Cosa significa? Che se il dispositivo su cui è installato l’antivirus viene infettato e Norton non riesce a rimuoverlo, allora l’abbonamento viene rimborsato.

È una garanzia di affidabilità, serietà e qualità che nell’abbonamento Norton 360 Deluxe trova una delle sue migliori espressioni. È in promozione fino al 5 dicembre a un prezzo di 29,99€ (invece di 104,99) con uno sconto del 71%. Si può anche scegliere di usufruire dell’offerta per due anni andando a pagare 79,99€ (invece di 199,99€) beneficiando di uno sconto del 60%. Per chi sceglie l’abbonamento biennale l’aspetto ancora più interessante è che anche terminata la promozione il prezzo del canone è comunque più basso rispetto a quello che altrimenti si andrebbe a pagare.

Norton 360 Deluxe è il piano in offerta con il Black Friday che offre la protezione completa contro virus, malware, ransomware e hacker su 5 dispositivi (PC, Mac, tablet o smartphone). L’abbonamento in promozione comprendere anche il Password Manager, 50 GB di spazio in cloud per il backup del PV, la VPN, il Dark Web Monitoring e un sistema di protezione dei minori.

Professionisti, aziende e famiglie possono beneficiare della sicurezza completa di Norton. Acquista ora Norton 360 Deluxe con il 71% di sconto.