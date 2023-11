Offerta Black Friday: Soda PDF 360 Pro scontato del 55%

Se hai sempre desiderato liberarti di software poco pratici per gestire i file, Soda PDF è la soluzione ideale per te. Questo strumento ti consente di modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere i tuoi documenti in modo semplice e veloce.

Con Soda PDF, partendo da più di 300 tipi di file differenti puoi creare e proteggere documenti importanti mediante password con crittografia a 256 bit.

Attualmente, in occasione del Black Friday è stata lanciata una promozione straordinaria: piano annuale Soda PDF 360 PRO a meno di 5 euro al mese anziché.

In alternativa, pagando soltanto 1,97 euro, puoi ottenere il piano ad accesso completo direttamente sul tuo dispositivo, accelerando i processi di editing.

Gestisci i tuoi file con Soda PDF: la soluzione all-in-one

Se ami personalizzare i tuoi documenti, con Soda PDF puoi facilmente inserire immagini, link, intestazioni e piè di pagina con pochi e semplici clic.

Queste operazioni, che richiederebbero molto tempo senza un software adeguato, diventano accessibili anche a chi non è un esperto di editing.

Soda PDF va oltre le funzioni di base di riordino, rotazione e eliminazione delle pagine nei file PDF. Offre la possibilità di accedere ai tuoi file online o offline su qualsiasi piattaforma, salvando su Dropbox, Google Drive, SharePoint o Evernote, e completando il lavoro sullo smartphone.

Questo software è diventato una scelta essenziale per molti utenti grazie alle sue caratteristiche uniche.

La sua versatilità si estende anche alla gestione intelligente dei file, permettendoti di proteggere le informazioni sensibili, esportare PDF in altri formati o archiviare i tuoi dati utilizzando il formato PDF/A.

Se desideri semplificare il tuo lavoro con documenti digitali e garantire la sicurezza delle tue informazioni, approfitta dell’offerta Black Friday e inizia a utilizzare Soda PDF oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.