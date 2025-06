Offerta Bomba su eBay per Apple iPhone 15

Oggi il titolo di Best Buy del giorno se lo aggiudica a mani basse Apple iPhone 15 128GB, in offerta bomba su eBay a un prezzo formidabile. Al momento la promozione è ancora disponibile, ma potrebbe terminare velocemente vista l’elevata richiesta e i tantissimi ordini conclusi. Aggiungilo anche tu al carrello e concludi l’affare!

Per ottenere il prezzo di soli 605 euro per questo smartphone di Casa Cupertino devi inserire il Coupon PSPRGIUN25. Si tratta di un codice sconto in grado di applicare un extra sconto di 20 euro al prezzo già in promozione. Insomma, un’ottima opportunità per te che cerchi un acquisto conveniente senza rinunciare alla qualità.

La consegna gratuita potrebbe essere applicata anche al tuo indirizzo, come a tantissime destinazioni per tutta Italia. Inoltre, il metodo di pagamento potrebbe beneficiare di un comodo tasso zero in tre rate mensili. Basta selezionare PayPal o Klarna.

Apple iPhone 15: lascia che ti sorprenda

Lasciati sorprendere dall’ottimo Apple iPhone 15, uno smartphone ancora in grado di regalare tante soddisfazioni al suo proprietario. Oggi lo trovi in offerta speciale a soli 605 euro! Ricordati di utilizzare il Coupon PSPRGIUN25 per ottenere questo super prezzo. E fallo prima che anche gli ultimi pezzi finiscano.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è pazzesco. I colori sono estremamente vivaci e i dettagli incredibili. Tutto risulta estremamente fluido quando giochi o guardi un film in streaming. Per questo risulta un ottimo compagno di intrattenimento in viaggio e mobilità.

Il processore A16 Bionic è in grado di raggiungere prestazioni esagerate, offrendo un’elevata fluidità anche in multitasking e con app e giochi particolarmente energivori. Inoltre, la doppia fotocamera punta e scatta è il gioiellino che ti permetterà di immortalare i tuoi ricordi preziosi. Ordina subito iPhone 15 a soli 605 euro con PSPRGIUN25.