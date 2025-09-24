L'offerta sul bundle INIU con 2 caricatori wireless

C’è un’offerta in corso sul bundle che include 2 caricatori wireless del marchio INIU. Dove? Su Amazon. Con un design bello da vedere ed elegante, sono certificati Qi per ricaricare i dispositivi utilizzando la tecnologia standard presente ormai in quasi tutti i modelli Android e iPhone. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, ma se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, prima di un eventuale sold out.

INIU, bundle con 2 caricatori wireless in sconto

Supporta la ricarica rapida da 15 W, riducendo sensibilmente i tempi di attesa rispetto ai modelli traduzionali. Grazie alle doppie bobine SuperConductivity integrate, consente di trasmettere energia allo smartphone sia appoggiandolo in verticale che in orizzontale, senza interruzioni, risultando così ideale per videochiamate o streaming. La spia luminosa adattiva intelligente regola automaticamente l’intensità in base all’ambiente, evitando fastidi durante il sonno, mentre il sistema NTC di controllo della temperatura monitora in tempo reale il calore senza bisogno di ventole rumorose, proteggendo dal surriscaldamento. Trovi altre informazioni nella pagina dedicata.

Nella confezione sono incluse due caricatori wireless di INIU (uno per la scrivania di casa e l’altro per quella dell’ufficio), due cavi USB-C e una garanzia estesa fino a 3 anni con assistenza tecnica a vita. Approfitta dello sconto e acquista al prezzo di soli 29,99 euro, con un risparmio significativo.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratis. Ti segnaliamo infine che la spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica e che il voto medio assegnato dagli utenti con quasi 23.000 recensioni è 4,4/5.