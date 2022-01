Offerta Canva Pro: occasione imperdibile per chi lavora con la grafica

Canva è uno strumento piuttosto noto online. Si tratta di una soluzione ideale per chi, pur non essendo un grafico professionista, vuole lavorare sulle immagini ottenendo dei risultati apprezzabili.

La piattaforma, online dal 2013, viene comunemente considerata un'alternativa più semplice e user friendly rispetto a Photoshop. La possibilità di accedere a vari contenuti come immagini vettoriali, fotografie di vario tipo, caratteri e tanto altro, ha reso questo servizio particolarmente popolare.

Non tutti sanno però, che esiste anche Canva Pro, una versione ampliata di questo tool.

Cosa offre Canva Pro e perché non lasciarsi sfuggire questa opportunità?

Se lo strumento base si rivolge semplicemente a chi opera in questo settore a livello amatoriale, Canva Pro è utile anche ai professionisti della grafica. Attraverso questa soluzione infatti, è possibile realizzare ottimi progetti con appena pochi tocchi di mouse.

Il tutto è gestibile attraverso un sistema drag'n drop che, alla prova pratica, rende il lavoro fluido e facile da gestire anche per utenti con poca esperienza nel settore.

Ma qual è la differenza tra il servizio base e Canva Pro? L'abbonamento premium offre, in aggiunta a quello standard, ovvero

più di 100 milioni di contenuti (grafici, audio e video) gratuiti

più di 600.000 modelli premium

gestione di 100 Kit aziendali (con colori, loghi e font)

(con colori, loghi e font) rimozione di sfondi delle immagini semplificata con strumento apposito

con strumento apposito strumento di ridimensione automatica dei progetti

salvataggio e condivisione dei progetti

100 GB di spazio per archiviare il lavoro online

pianificazione condivisione contenuti su social network (ben 8 piattaforme tra cui scegliere).

L'account, una volta ottenuto, permette di collaborare con un team che può comprendere fino a un totale di 5 persone. A rendere ancora più appetibile la versione Pro è la possibilità di provare la stessa gratuitamente per 30 giorni.

A livello puramente pratico dunque, Canva Pro si rivela uno strumento ideale non solo per grafici, ma anche per social media manager, webmaster, pubblicitari e per la pressoché totalità di professioni che si focalizzano sulla rete.