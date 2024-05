Offerta cashback e buoni Amazon in scadenza con Crédit Agricole

Chi non vorrebbe una bella offerta cashback mentre gestisce il proprio denaro senza complicazioni di nessun tipo? Con il conto online di Crédit Agricole, questo sogno diventa realtà. Si sa, non c’è niente di meglio che risparmiare senza nemmeno accorgersene, specialmente quando la procedura è così semplice. Aprendo il conto, avrai una serie di vantaggi che non solo rendono più facile la tua vita, ma anche più economica.

Offerta cashback con buoni Amazon: non perdertela

Ciò che dovrai fare è apri il conto Crédit Agricole entro il 30/05 usando il codice promozionale “VISA” e richiedendo la Carta Debit Visa. Questo ti permetterà di avere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon. Come se non bastasse, il canone è azzerato per i primi nove mesi. Per gli under 35 o per chi accredita lo stipendio, invece, questo vantaggio continua.

Ci siamo dimenticati di dirti che la carta di debito Visa è gratuita per i primi due anni. Ti consente di pagare ovunque, online e in negozio, anche fuori dall’Italia. In più, è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, quindi puoi pagare comodamente dal tuo smartphone.

Non ti basta? Con le notifiche push dell’app, hai le tue spese sempre sotto controllo e, in caso di furto o smarrimento, puoi bloccare o mettere in pausa la carta con un solo clic. Il servizio 3D Secure offre un ulteriore livello di sicurezza per i tuoi acquisti online.

Crédit Agricole offre anche carte di credito con opzione revolving, che permettono di pagare tutte le spese il 15 del mese successivo.

E se hai bisogno di consigli finanziari? Nessun problema! Crédit Agricole offre consulenza dedicata, sia in filiale che a distanza, per aiutarti a gestire le tue operazioni nel modo migliore.

Non lasciarti sfuggire l’offerta cashback straordinaria con Crédit Agricole. Apri il conto subito, perché domani sarà troppo tardi.