Offerta Coinbase 16 USD in criptovalute! Ecco come

Coinbase ha lanciato una promozione davvero allettante per quanti decidono di aprire un conto su questo che è uno degli Exchange più importanti del Mondo. Ovvero, un regalo di 16 USD in criptovaluta! Vediamo in cosa consiste la Offerta Coinbase 16 USD in criptovalute.

Ricordiamo che Coinbase è una società di scambio di beni digitali con sede a San Francisco, in California. Fondata a giugno 2012 da Brian Armstrong e Fred Ehrsam. Il primo proveniente dalla piattaforma per noleggiare appartamenti, AirBnb, il secondo da Goldman Sachs. Colosso finanziario americano.

L'Exchange è cresciuto notevolmente negli anni grazie ai vari rounds di finanziamenti ricevuti in questi anni. Inoltre, da aprile 2021 ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua solidità societaria: è stato quotato sul Nasdaq, non tramite Ipo, come speravano tanti avventurieri finanziari, ma mediante offerta diretta.

Torniamo all'offerta Coinbase e vediamo in cosa consiste.

Offerta Coinbase 16 USD in criptovalute come funziona

Coinbase sa bene che le criptovalute sono tanto allettanti, quanto pericolose. Poiché offrono grandi possibilità di guadagno ma anche forti illusioni che esso non abbia fine. In realtà, essendo asset altamente volatili, perdono molto facilmente il proprio valore tanto quanto lo guadagnano in poco tempo.

Dunque, ha deciso di attivare una promozione che coniughi la necessità di acquisire nuovi clienti che si iscrivano alla piattaforma con la possibilità di donare loro un quantitativo di criptovalute corrispondente a 16 dollari americani.

Iscriversi a Coinbase è semplicissimo! Basta pigiare su questo link e cliccare sul bottone blu “Inizia a guadagnare“.

Apparirà un form da compilare con questi dati:

Nome

Cognome

Email

Password

Mettere la spunta sulla dicitura Dichiaro di avere almeno 18 anni e di accettare i documenti User Agreement e Privacy Policy

Compilati essi, occorre pigiare su Crea conto.

Quali sono le criptovalute dell'offerta Coinbase

Vediamo quali sono le criptovalute incluse nella Offerta Coinbase 16 USD in criptovalute:

Stellar LumensXLM

Stellar è una piattaforma che collega banche, sistemi di pagamento e persone.

Fetch.aiFET

Fetch.ai consente alle persone di creare agenti software per l'automazione delle attività.

AmpAMP

Amp offre la massima sicurezza per ogni operazione di pagamento istantaneo.

The GraphGRT

The Graph è un protocollo decentralizzato per l'indicizzazione e l'interrogazione di dati da blockchain.

EnzymeMLN

Enzyme è una piattaforma di gestione di risorse decentralizzate.

Bounce TokenAUCTION

Bounce è un protocollo decentralizzato di aste.

CompoundCOMP

Compound è un protocollo che consente a tutti gli utenti di prendere a prestito o di guadagnare interessi sulla criptovaluta che detengono.

CartesiCTSI

Cartesi aiuta gli sviluppatori a utilizzare software tradizionale nelle blockchain.

NKNNKN

NKN è una rete di trasmissione dati peer-to-peer completamente decentralizzata.

ChilizCHZ

Chiliz è una piattaforma per i settori dello sport e dell'intrattenimento.

RallyRLY

Rally consente ai creatori di lanciare la propria criptovaluta.

BarnBridgeBOND

BarnBridge mira a ridurre i rischi associati agli investimenti in progetti DeFi.

BalancerBAL

Balancer è un'app DeFi che consente a chiunque di creare portafogli a bilanciamento automatico.

FORTH

FORTH è il token di governance per Ampleforth, un protocollo Ethereum che aggiorna automaticamente la propria offerta di token nativi.

Queste sono solo alcune criptovalute della Offerta Coinbase 16 USD in criptovalute. Qui è possibile visualizzarle tutte.