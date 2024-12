L'offerta Cyber Monday di NordVPN continua: -74% e 3 mesi gratis

Sei ancora in tempo per approfittare dell’offerta del Cyber Monday di NordVPN, nonostante la giornata delle promozioni hi-tech sia ormai passata. È quella che ti propone uno sconto fino al 74% e 3 mesi gratis per la sottoscrizione di un abbonamento al servizio. Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate.

NordVPN continia a proporre l’offerta del Cyber Monday

Cosa includono i tre pacchetti? La risposta è molto semplice: tutto ciò di cui avrai mai bisogno per proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali, durante la navigazione e mentre svolgi qualsiasi altra attività online. La Virtual Private Network composta da migliaia di server distribuiti in tutto il mondo è inclusa in tutti i piani. Nei due più avanzati ci sono anche un antivirus efficace, il blocco della pubblicità e del tracciamento, un password manager con avvisi in tempo reali in caso di violazioni degli account e 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato. Scopri di più in merito alle funzionalità integrate nella pagina dedicata.

Vale la pena segnalare che, nel caso in cui il servizio non soddisfi le tue aspettative, hai diritto a richiedere un rimborso completo della spesa sostenuta entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Lo potrai configurare su un massimo di 10 dispositivi, a tua scelta, compresi smartphon, tablet, computer desktop e laptop, ma non solo.

Ricapitolando, la possibilità di approfittare ancora dell’offerta del Cyber Monday ti permette di attivare l’abbonamento a NordVPN con prezzi da soli 2,99 euro al mese. Come già scritto in apertura, si tratta di uno sconto fino al 74% rispetto al listino, a cui si aggiungono ben 3 mesi gratis. A pensarci bene, si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando la varietà e la qualità degli strumenti integrati.