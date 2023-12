Offerta di Natale NordVPN: VPN sicura e 3 mesi extra con coupon esclusivo

Se stai cercando un modo sicuro e conveniente per proteggere la tua navigazione online, l’offerta di Natale di NordVPN potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Con uno sconto eccezionale fino al 65% sui piani di abbonamento e 3 mesi extra gratuiti, questa promozione è davvero un affare imperdibile.

NordVPN: la grande offerta di Natale da non perdere

NordVPN offre diversi piani di abbonamento. Quello più conveniente, il Piano Completo per 2 anni, offre una protezione completa a soli 5,79€ al mese.

Questo include una vasta gamma di funzionalità, tra cui una VPN ad alta velocità, protezione anti-malware, blocco della pubblicità e una schermatura completa per prevenire il monitoraggio delle attività online.

Indipendentemente dal pacchetto scelto, NordVPN offre sempre 3 mesi extra gratuiti di abbonamento. Inoltre, la società garantisce una prova di 30 giorni, con la possibilità di ottenere un rimborso completo se non sei soddisfatto.

Tra le molte funzionalità incluse nei pacchetti, si trovano la gestione delle password e la possibilità di avere fino a 1TB di spazio di archiviazione su cloud crittografato.

NordVPN è la soluzione ideale per proteggere i tuoi dati sensibili, accedere a siti web bloccati in determinati paesi e navigare in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche o hotspot. Non perdere l’opportunità di garantirti una navigazione online sicura e privata con NordVPN questa stagione natalizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.