OFFERTA -150€ sul drone DJI Mini 3: lo sconto VOLA

Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta di Amazon, ma vale la pena segnalarla: DJI Mini 3 è in sconto di 150 euro rispetto al listino. Il drone ha un’autonomia che arriva a 38 minuti con una sola ricarica della batteria ed è in grado di eseguire (anche autonomamente) registrazioni con uno stile creativo.

DJI Mini 3: l’offerta di Amazon sul drone

Nella confezione sono inclusi il radiocomando RC-N1 e i cavi necessari al funzionamento. Il peso è inferiore ai 249 grammi, supporta le riprese a risoluzione 4K con modalità HDR (anche verticali) e la trasmissione in tempo reale delle immagini fino a una distanza di 10 Km con sistemi anti-interferenza. Ancora, è progettato per resistere a venti in quota con velocità fino a 38 Km/h, per una sicurezza senza compromessi, integra uno stabilizzatore a tre assi, motori brushless e può decollare ad altitudini fino a 4.000 metri. Per saperne di più in merito alle caratteristiche e alle funzionalità supportate, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Lo sconto di 150 euro sul listino disponibile in questo momento ti permette di acquistare il drone DJI Mini 3 al prezzo finale di 329 euro invece di 479 euro, con un forte risparmio.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio. Ti consigliamo di verificare le tempistiche nella scheda del prodotto, considerando la bontà dell’offerta, le unità in promozione potrebbero andare esaurite in fretta.

… articolo in aggiornamento