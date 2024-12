Offerta esclusiva: 10TB di spazio a 60€, valida per poco tempo

Internxt, azienda spagnola specializzata nei servizi di cloud storage, ha da poco lanciato una nuova offerta in vista delle festività di fine anno. Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare il piano annuale da 10 TB al prezzo scontato di 60 euro. Merito dell’80% di sconto applicato su tutti i piani, anche quelli a vita.

Il cloud storage Internxt si differenzia da quelli più noti al pubblico per due elementi importanti: l’utilizzo della crittografia a conoscenza zero e di un codice open source verificato. Ciò basta a spiegare il successo che la piattaforma sta riscuotendo tra i tanti utenti della rete che hanno a cuore la privacy dei loro dati e la sicurezza dei documenti di lavoro.

L’offerta che prevede l’80% di sconto su tutti i piani di cloud storage è valida ancora per poco tempo. Per aderirvi basta collegarsi al sito ufficiale di Internxt.

Tutti i piani di Internxt in sconto dell’80%

I piani cloud di Internxt si propongono come una soluzione granitica per quanti oggi lavorano in smart working e hanno la necessità di conservare in un luogo sicuro i loro documenti di lavoro. Sfruttando la crittografia a conoscenza zero, gli utenti hanno la certezza di avere una gestione completa dei loro file, che rimangono sconosciuti tanto ai cybercriminali quanto agli stessi dipendenti che costituiscono lo staff di Internxt.

Ecco una rapida panoramica dei prezzi già scontati dei piani cloud del servizio Internxt:

200 GB: 9,20 euro invece di 45,99 euro all’anno

2 TB: 22 euro invece di 109,99 euro all’anno

5 TB: 40 euro invece di 199,99 euro all’anno

10 TB: 60 euro invece di 299,99 euro all’anno

2 TB: 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

5 TB: 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

Standard: 16 euro invece di 79,99 euro all’anno per 1 TB di archiviazione (per utente, piano aziendale)

Pro: 20 euro invece di 99,99 euro all’anno per 2 TB di archiviazione (per utente, piano aziendale)