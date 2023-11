Offerta esclusiva Black Friday: oltre 1000 euro di sconto per Mondly

In occasione del Black Friday, l’app pluripremiata Mondly offre un’opportunità imperdibile: uno sconto del 96% sul piano Premium, disponibile a soli 89,99 euro anziché 1999,99 come da listino. Avrai così accesso a 41 lingue, un mondo di risorse e lezioni che ti aiuteranno a imparare in modo semplice ed efficace tutte le nuove lingue che desideri.

Mondly Premium, l’offerta da non perdere

Con oltre 110 milioni di download, Mondly è riconosciuta come un innovativo strumento di apprendimento delle lingue. Questo perché offre un’esperienza coinvolgente e divertente, combinando esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata.

Ma cosa ottieni con Mondly Premium?

Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all'avanguardia, imparerai nuove lingue più rapidamente di chiunque altro;

Accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR e altro: arricchisci la tua esperienza con contenuti esclusivi;

Ascolta i madrelingua: Mondly collabora con professionisti madrelingua per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali;

Esercitati in conversazioni reali utilizzando un Chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim'ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata per simulare situazioni reali di conversazione;

Impara dalla tua lingua madre: a differenza di molte altre app, Mondly ti consente di imparare partendo da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, rendendo l'esperienza di apprendimento più personalizzata ed efficace.

Solo per questo Black Friday, Mondly Premium è disponibile a soli 89,99 euro invece di 1999,99 euro, garantendo un incredibile 96% di sconto. Ricordiamo che questo prezzo esclusivo ti dà accesso a vita a 41 lingue diverse, dunque senza necessità di sottoscrivere un abbonamento, trasformando il modo in cui impari. Un investimento unico, un mondo di lingue per tutta la vita.

