Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Per viaggiare all’estero e rimanere sempre con una connessione dati attiva senza pagare il costosissimo roaming, specie se viaggi al di fuori dell’Unione Europea, Airalo è il servizio che fa per te. Questa piattaforma di eSIM ti permetterà di avere internet in oltre 200 paesi attivando tutto direttamente dal tuo smartphone: non dovrai fare nulla, solo scegliere il tuo piano, pagare prima di partire e una volta giunto a destinazione avrai subito internet a disposizione per farti sentire con parenti e amici a casa e condividere la tua vacanza sui social network. Inoltre, attivandola oggi, potrai avere anche il 10% di sconto.

Come funziona Airalo

Airalo ti darà modo di essere connesso a internet senza dover pagare i costosi piani di roaming previsti dal tuo operatore e soprattutto senza dover cercare una SIM locale, con annesse code e difficoltà del caso. Così, invece, fai tutto dal tuo smartphone e potrai scegliere tra oltre 200 paesi e regioni geografiche, con piani locali, regionali o addirittura globali a seconda delle tue esigenze.

La connettività è istantanea: acquisti, attivi la eSIM prima di partire e al tuo arrivo avrai subito internet. Il grande vantaggio, come vedi, è che si tratta di piani prepagati: sai quanto andrai a spendere, sai quanti giga avrai a tua disposizione e soprattutto non avrai brutte sorprese con il roaming.

La tua eSIM sarà gestibile poi dall’apposita app ufficiale da cui potrai verificare i giga residui, acquistare nuovi piani e molto altro ancora Tutto questo con un supporto continuo: l’assistenza clienti sarà a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a qualsiasi fuso orario.

Non dovrai cambiare SIM fisica né fare altro: basta uno smartphone compatibile, il QR Code che ti verrà fornito dall’applicazione e installare la tua eSIM. Semplice, pratico, veloce e soprattutto economico.