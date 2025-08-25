 Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Con la eSIM di Airalo potrai avere una connessione dati ovunque, anche se viaggi all'estero, senza pagare costi di roaming.
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
Per viaggiare all’estero e rimanere sempre con una connessione dati attiva senza pagare il costosissimo roaming, specie se viaggi al di fuori dell’Unione Europea, Airalo è il servizio che fa per te. Questa piattaforma di eSIM ti permetterà di avere internet in oltre 200 paesi attivando tutto direttamente dal tuo smartphone: non dovrai fare nulla, solo scegliere il tuo piano, pagare prima di partire e una volta giunto a destinazione avrai subito internet a disposizione per farti sentire con parenti e amici a casa e condividere la tua vacanza sui social network. Inoltre, attivandola oggi, potrai avere anche il 10% di sconto.

Attiva Airalo con il 10% di sconto

Come funziona Airalo

Airalo ti darà modo di essere connesso a internet senza dover pagare i costosi piani di roaming previsti dal tuo operatore e soprattutto senza dover cercare una SIM locale, con annesse code e difficoltà del caso. Così, invece, fai tutto dal tuo smartphone e potrai scegliere tra oltre 200 paesi e regioni geografiche, con piani locali, regionali o addirittura globali a seconda delle tue esigenze.

La connettività è istantanea: acquisti, attivi la eSIM prima di partire e al tuo arrivo avrai subito internet. Il grande vantaggio, come vedi, è che si tratta di piani prepagati: sai quanto andrai a spendere, sai quanti giga avrai a tua disposizione e soprattutto non avrai brutte sorprese con il roaming.

La tua eSIM sarà gestibile poi dall’apposita app ufficiale da cui potrai verificare i giga residui, acquistare nuovi piani e molto altro ancora Tutto questo con un supporto continuo: l’assistenza clienti sarà a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a qualsiasi fuso orario.

Attiva Airalo con il 10% di sconto

Non dovrai cambiare SIM fisica né fare altro: basta uno smartphone compatibile, il QR Code che ti verrà fornito dall’applicazione e installare la tua eSIM. Semplice, pratico, veloce e soprattutto economico.

