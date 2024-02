Offerta esclusiva Surfshark: antivirus + VPN al 79% di sconto

Navigare sul web oggi è come entrare in una giungla, dove si celano pericoli di ogni tipo. Per questo è importante avere una protezione adeguata, come quella di Surfshark Antivirus, oggi in offerta esclusiva.

Il pacchetto One è la perfetta combinazione di antivirus in tempo reale e VPN veloce e illimitata. Lo sconto ammonta al 79% sull’abbonamento da 24 mesi, il che ti fa risparmiare tantissimo. Continua a leggere se vuoi conoscere tutti i particolari.

Surfshark One: offerta esclusiva per una protezione totale online

Surfshark One è il pacchetto all-in-one che ti offre tutto quello che ti serve per navigare in sicurezza e senza limiti.

Innanzitutto, puoi proteggere i tuoi dispositivi da malware, virus e altre minacce online, grazie all’antivirus in tempo reale che scansiona continuamente file, dati e app.

La VPN, invece, ti consente di navigare in anonimato, nascondendo il tuo indirizzo IP e i tuoi dati di navigazione. Inoltre, potrai accedere a contenuti bloccati o censurati in tutto il mondo, senza limiti di banda.

La funzionalità Clean Web inclusa nel pacchetto elimina le pubblicità e i pop-up fastidiosi, garantendoti un’esperienza di navigazione più fluida e piacevole.

Infine, con Alternative ID e Alert, puoi creare identità alternative per le registrazioni online e ricevere avvisi in caso di violazione dei tuoi dati personali.

Inoltre, con Surfshark One puoi condividere l’abbonamento con chi vuoi, dividendo il costo mensile e proteggendo tutti i tuoi dispositivi, che siano PC, smartphone o tablet. E se non sei soddisfatto, hai la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva da Surfshark: per soli 3,49 euro al mese puoi avere la protezione completa per la tua vita digitale. Visita il sito ufficiale tramite il bottone qui sotto e abbonati al servizio. Con Surfshark One, la sicurezza online è assicurata.