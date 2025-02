Offerta fibra e mobile: ecco quanto risparmi con Fastweb

Se hai deciso di sostituire la tua offerta fibra e mobile con un’altra per risparmiare, ti segnaliamo la promozione in corso di Fastweb, che prevede uno sconto di 4 euro al mese sul costo della fibra aggiungendo un’offerta mobile a partire da 7,95 euro al mese (con 5G incluso). Nel dettaglio, il prezzo di Fastweb Casa Light passa da 27,95 euro a 23,95 euro al mese, per una spesa complessiva di 31,90 euro al mese che comprende sia la fibra di casa che l’offerta mobile per il proprio smartphone.

Quanto si risparmia con l’offerta fibra e mobile di Fastweb

Aderendo quindi alla promozione Fastweb, in un anno risparmieresti 48 euro, col vantaggio di poter contare su un’unica offerta fibra e mobile a un prezzo ultra-competitivo. Di solito, infatti, 31,90 euro è poco più dell’importo richiesto ogni mese per la fibra.

Quanto risparmieresti invece rispetto all’offerta combinata di un altro operatore? Ipotizziamo di scegliere TIM WiFi Casa, l’offerta Internet per la casa di TIM disponibile a 29,90 euro al mese con zero costi di attivazione. A questa aggiungiamo poi TIM Young, l’offerta mobile di TIM che include fino a 200 Giga in 5G disponibile a 9,99 euro al mese. Il prezzo complessivo da sostenere per le due offerte corrisponde a 39,90 euro al mese, dunque esattamente 8 euro in più rispetto a Fastweb, con cui risparmieresti 96 euro in un anno.

Detto questo, riepiloghiamo quelli che sono i dettagli dell’offerta completa di Fastweb.

Fibra

Fastweb Casa Light: 23,95 euro al mese anziché 27,95 euro al mese, fino a 2,5 Gigabit/s in download e fino a 1 Gigabit/s in upload, Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione linea fissa e corsi della Fastweb Digital Academy.

Mobile

Fastweb Mobile: 7,95 euro al mese più 10 euro come contributo per la SIM (in alternativa è possibile scegliere anche l’eSIM durante la fase di acquisto), 150 Giga in 5G, minuti illimitati, senza costi nascoti né vincoli di permanenza.