Offerta fibra + mobile a un prezzo stracciato con Fastweb

Dopo aver avuto problemi sia con la connessione di casa che con i dati mobili della tua offerta telefonica, hai preso la decisione di cambiare sia l’una che l’altra. Se le cose stanno così, una delle offerte più interessanti disponibili al momento è quella di Fastweb, che offre fibra + mobile al prezzo scontato di 31,90 euro al mese.

L’offerta in questione ha al centro l’offerta per la fibra Fastweb Casa Light e l’offerta per il proprio smartphone Fastweb Mobile. La fibra ultraveloce prevede un costo di 27,95 euro al mese, ma attivando anche l’offerta da 150 Giga in 5G a 7,95 euro si ottiene uno sconto di 4 euro, con il prezzo che passa così a 23,95 euro.

La promozione fibra + mobile di Fastweb

Nel dettaglio, Fastweb Casa Light offre una velocità massima in download fino a 2,5 Gigabit/s e in upload fino a 1 Gigabit/s. I dati appena citati fanno riferimento alle aree coperte dalla fibra Fastweb NGN GPON.

L’attivazione della linea fissa è inclusa, così come è compreso nell’offerta anche l’Internet Box NeXXt One, il router di Fastweb che supporta la tecnologia Wi-Fi 6 per stabilità e copertura migliori in ogni ambiente della casa. Sempre per quanto riguarda l’Internet Box NeXXt One, occorre citare la compatibilità con il Wi-Fi Booster, funzionalità che amplifica il segnale Wi-Fi e supporta l’assistente vocale Alexa.

Per quanto riguarda invece Fastweb Mobile, l’offerta include 150 Giga di traffico 5G, minuti illimitati e 100 SMS. Dopo aver concluso la partnership con Vodafone, i clienti Fastweb possono sfruttare la rete 5G Vodafone, beneficiando di un’infrastruttura solida e veloce.

Lato roaming, l’offerta prevede fino a 11 Giga al mese. Tra i Paesi coperti dal roaming, oltre a tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea, vi sono anche Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile insieme sono in offerta al prezzo scontato di 31,90 euro al mese. Per accedere alla promozione è sufficiente premere sul pulsante qui sotto.