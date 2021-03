Scegliere un mouse verticale significa garantirsi la possibilità di mettere le mani (letteralmente) su un dispositivo dal design ergonomico e studiato in modo da non provocare affaticamenti anche durante le sessioni di lavoro più lunghe: questa sera il modello di Zeerkeer, cablato e con sensore da 10.000 dpi, è acquistabile in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 40%.

Il mouse verticale con joystick incorporato è in offerta

A renderlo particolare e a differenziarlo dalle altre periferiche della categoria è la presenza di un joystick nella parte superiore che lascia intuire la sua natura adatta al gaming, così come le due bande laterali che assumono colorazioni differenti. A questo si aggiungono 11 pulsanti programmabili a cui associare specifiche funzioni. Per altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo al prezzo di soli 23,88 euro invece di 39,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon il consiglio per gli interessati è come sempre quello di non perdere tempo e approfittarne subito poiché rimane valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.