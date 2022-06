Offerta Hostinger: Hosting web e dominio gratis a 1,99€/mese

Chi vuole aprire un sito web personale e non ha particolare esperienza nel settore, può facilmente sentirsi disorientato.

Le tante specifiche tecniche proposte dagli innumerevoli provider infatti, sono fonte di confusione per chi non è un webmaster consumato. Alcuni piani si dimostrano scadenti e rendono impossibile gestire un progetto di qualunque tipo, altri offrono tanto rispetto alle necessità di un sito/blog amatoriale, andando a costare cifre eccessive.

Trovare un equilibrio non è semplice, anche se esistono alcune piattaforme che, per fortuna, offrono soluzioni capaci di bilanciare vantaggi e costi.

Hostinger, per esempio, è un provider noto a livello mondiale per la flessibilità dei suoi servizi. Oltre ad email, domini e VPS, i piani relativi agli hosting risultano tra i più apprezzati nel settore, soprattutto visto l’interessante sconto di cui stiamo per parlare.

Con il piano di Premium Web Hosting, una soluzione ideale per chi vuole realizzare un sito personale

Proprio per favorire i progetti personali, Hostinger offre al pubblico Premium Web Hosting, una sottoscrizione che offre ampio spazio di manovra ma che al contempo riesce a contenere i costi.

L’abbonamento permette di avere a disposizione 100 GB di memoria SSD e di poter gestire gli stessi per realizzare fino a 100 siti web, senza avere problemi di sorta per quanto concerne i limiti di banda. A ciò vanno aggiunti email, SSL e un dominio gratuito più crediti Google ADS in omaggio per promuovere le proprie attività.

Il sistema di backup settimanali offre notevole stabilità, così come avviene con la protezione Cloudflare inclusa nel pacchetto. L’assistenza, di alto livello e disponibile 24 ore su 24, rende Premium Web Hosting ancora più apprezzabile.

E per quanto concerne i costi? Grazie all’attuale sconto dell’80% proposto da Hostinger, questo piano è a dir poco economico. Si parla, infatti, di appena 1,99 euro al mese.

