Offerta Iliad casa: fibra FTTH a soli 19,99€/mese

La Fibra in FTTH di Iliad è un’offerta molto chiara e trasparente per avere internet a casa. Il prezzo è bloccato e non esistono vincoli, quindi non ci saranno sorprese.

Con questa tariffa, avrai internet senza limiti fino a 5 Gigabit al secondo in download e 700 Mbps in upload, insieme al Modem iliadbox con Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito.

Potrai navigare illimitatamente e fare chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso più di 60 destinazioni internazionali.

Il prezzo mensile è di soli 19,99 euro per i già clienti Iliad o per i nuovi che optano per la promo a 9,99 euro.

Per usufruire di questa offerta, è necessario avere il pagamento automatico del canone e la promozione mobile compatibile.

Meno di 20 euro per avere Iliad Box fino a 5 Gbps

A seconda della tecnologia che si usa, la velocità di navigazione può essere diversa. Se si usa la copertura EPON, si può arrivare fino a 5 Gigabit al secondo in download e fino a 700 Mbps in upload.

Se invece si usa la comune GPON, la velocità di connessione arriva fino a 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload.

Il prezzo che pagherai ogni mese sarà sempre inferiore ai 20 euro e non ci saranno costi extra. Se non sei già un cliente mobile, il prezzo sarà di 24,99 euro al mese.

Se sei un cliente fisso di Iliad, potrai utilizzare l’app iliadbox connect per gestire il tuo modem e tutti i dispositivi connessi. Puoi attivare questa tariffa online pagando un contributo iniziale di 39,99 euro una sola volta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.