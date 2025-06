Offerta Iliad per clienti mobile: fibra + Wi Fi 7 a 21,99€/mese per sempre

Essere un cliente Iliad conviene, non solo per le offerte mobile, ma ora anche per la possibilità di avere la fibra ottica ultraveloce a casa propria a un prezzo clamoroso: solo 21,99€ al mese per sempre. Un’offerta non solo conveniente dal punto di vista economico, ma anche da quello tecnico con l’Iliadbox che integra il Wi-Fi 7 per un’esperienza di navigazione veloce e stabile come nessun’altra. Verifica la copertura e attiva l’offerta: se sei un cliente con piano Iliad mobile la fibra ottica la paghi solamente 21,99€ al mese (invece di 25,99€).

La connessione più veloce d’Italia arriva a casa tua

La fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) di Iliad garantisce velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload, prestazioni che collocano l’offerta Iliad tra le più performanti del mercato. Stiamo parlando di velocità che permettono di gestire contemporaneamente streaming 4K su più dispositivi, videochiamate di lavoro in alta definizione, gaming online senza lag, e download di file di grandi dimensioni in tempi record.

E poi c’è il Wi-Fi 7 che non è solo una questione di maggiore velocità, ma di gestione intelligente del traffico. La tecnologia Multi-Link Operation, infatti, permette di utilizzare contemporaneamente più bande di frequenza, eliminando i colli di bottiglia che si verificano quando numerosi dispositivi sono connessi alla stessa rete. In pratica, anche con 20-30 dispositivi connessi (smartphone, tablet, smart TV, elettrodomestici intelligenti, sistemi di sicurezza), le prestazioni rimangono ottimali per tutti.

Tutto questo, che normalmente avrebbe un costo molto più elevato, è in promozione a soli 21,99€ al mese per tutti i clienti Iliad con un piano mobile da 9,99€ o 11,99€ al mese. Un prezzo scontato, con la garanzia che non varierà nel corso del tempo, che rappresenta una grande opportunità di risparmio senza rinunciare alla qualità della connessione.